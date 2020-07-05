ما هي البيتا كاروتين وفوائدها لدعم مناعة الجسم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيتا كاروتين هو صبغة حمراء برتقالية موجودة في النباتات والفواكه خاصة الجزر والخضراوات الملونة، يأتي اسم بيتا كاروتين من اليونانية "بيتا" واللاتينية "carota" أو الجزرة و هو الصباغ الأصفر أو البرتقالي الذي يعطي الخضار والفواكه ألوانها الغنية، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday، وتحمل هذه الصبغة فوائد صحية مهمة لجسم الإنسان

حقائق سريعة عن بيتا كاروتين

- بيتا كاروتين هو صبغة حمراء برتقالية موجودة في العديد من الفواكه والخضراوات الطازجة.

- يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، فيتامين أساسي.

- فيتامين (أ) سام عند مستويات عالية.

- بيتا كاروتين هو كاروتينويد ومضاد للأكسدة.

- الأطعمة الغنية بفيتامين أ تشمل البصل والجزر والبازلاء والسبانخ والقرع.

- بيتا كاروتين قد يبطئ التدهور المعرفي.

- تتفاعل مكملات بيتا كاروتين مع بعض الأدوية بما في ذلك الستاتينات والزيوت المعدنية.

- قد يساعد بيتا كاروتين كبار السن على الاحتفاظ بقوة الرئة مع تقدمهم في العمر.

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ما هو بيتا كاروتين؟

الجزر مصدر ممتاز لبيتا كاروتين ويقوم جسم الإنسان بتحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، فبيتا كاروتين هو مقدمة لفيتامين أ، وجسم الانسان يحتاج إلى فيتامين أ للحصول على بشرة صحية وأغشية مخاطية، ونظام المناعة جيد وصحة جيدة للرؤية والبصر.

بيتا كاروتين في حد ذاته ليس من المغذيات الأساسية ، ولكن فيتامين أ وتم اكتشاف الصيغة الكيميائية لبيتا كاروتين C40H56 في عام 1907، يمكن الحصول على فيتامين أ من الطعام الذي نتناوله، وميزة بيتا كاروتين الغذائية هي أن الجسم يحول فقط ما يحتاجه.

فوائد بيتا كاروتين للجسمبيتا كاروتين مضاد للأكسدة

بيتا كاروتين، مثل جميع الكاروتينات، مضاد للأكسدة يحمي الجسم من الجذور الحرة والتي تتلف الخلايا من خلال الأكسدة ويمكن أن يسبب الضرر الناجم عن الجذور الحرة العديد من الأمراض المزمنة.

وتساعد مضادات الأكسدة أجهزة المناعة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يبطئ بيتا كاروتين من التدهور المعرفي

أفاد باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد في أرشيف الطب الباطني أن الرجال الذين يتناولون مكملات بيتا كاروتين لمدة 15 عامًا أو أكثر أقل عرضة بشكل كبير للإصابة بالضعف المعرفي من الذكور الآخرين.

يحافظ بيتا كاروتين على صحة الرئتين مع تقدم العمر

تبين أن ارتفاع مستويات بيتا كاروتين الدم يعوض بعض الأضرار التي لحقت بالرئتين بسبب الجذور الحرة للأكسجين.



الأطعمة الغنية ببيتا كاروتين

يمكن أن يوفر النظام الغذائي الصحي والمتنوع متطلبات بيتا كاروتين للشخص.

الأطعمة التالية غنية ببيتا كاروتين هي المشمش، بروكلي، جزر،جريب فروت، الأعشاب والتوابل مثل مسحوق الفلفل الحار والأوريجانو والبابريكا والبقدونس، كرنب، بصل، البسله، الفلفل، برقوق، سبانخ، قرع، البطاطا الحلوة.