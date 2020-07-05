فوائد فيتامين د لصحتك عديدة وأبرزها تقوية العضلات والعظام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين د أو ما يسمى بـ "فيتامين أشعة الشمس" من الفيتامينات الرئيسية في الحفاظ على صحة جسم الإنسان ووظيفته الرئيسية بحسب المعاهد الأمريكية للصحة، هي تعزيز امتصاص الكالسيوم ، مما يجعله ضروريًا لنمو العظام وإعادة تشكيل العظام الجديدة لذا يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى هشاشة العظام علاوة على فوائد أخرى لفيتامين د، في هذا التقرير نتعرف على فوائد فيتامين د، بحسب موقع "Health"
فوائد فيتامين د
فوائد فيتامين د عديدة وهي كالتالي:
-فيتامين د يقوي عظامك
يشتهر فيتامين د بقدرته على بناء العظام وتقويتها، وبحسب ما قال جاكي نيوجنت، أخصائي التغذية "يعزز فيتامين د امتصاص الكالسيوم في أمعائك، مما يسمح في النهاية بتمعدن العظام بشكل طبيعي، في الأساس ، لن يتمكن الكالسيوم الذي يفيد عظامك من القيام بعمله بدون فيتامين د فأنت بحاجة إلى فيتامين د لنمو العظام - ولمنع العظام من أن تصبح هشة".
عندما يتعاون فيتامين د مع الكالسيوم ، يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام.
-يمكن أن يساعد فيتامين د في تقوية العضلات
بالإضافة إلى قدراته على بناء العظام، فإن فيتامين د يؤثر أيضًا في تقوية العضلات، حيث إن نقص فيتامين د في الجسم يمكن أن يزيد من خطر ضعف العضلات ، والذي بدوره يزيد من خطر السقوط، هذا مهم بشكل خاص لكبار السن.
-يمكن لفيتامين د دعم الجهاز المناعي ومحاربة الالتهاب
فيتامين د يمكن أن يساعد أيضًا في بناء المناعة، يمكن أن يدعم الجهاز المناعي من خلال محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة وفي الواقع ، أصبح هذا الدور في منع العدوى المحتمل مصدر قلق بالغ خلال جائحة COVID-19، حيث يهتم الباحثون بدورها المحتمل في نتائج العدوى.
-يمكن أن يساعد فيتامين د في تعزيز صحة الفم
لأن فيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، فإنه يلعب دورًا حاسمًا في دعم صحة الفم ، ويقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
تشير مراجعة عام 2011 في مجلة Journal of Tennessee Dental Association إلى أنه على الرغم من ندرة البحث ، إلا أن هناك "فرضية ناشئة" مفادها أن فيتامين مفيد لصحة الفم، بسبب تأثيره على استقلاب العظام و "قدرته على العمل كمضاد التهابي ويحفز إنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات".
- يساعد فيتامين د في الوقاية من داء السكري من النوع 1 والنوع 2
فيتامين د قد يكون مفيدًا للوقاية من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 وجدت إحدى هذه الدراسات ، التي نشرت في عام 2006 في مجلة رعاية مرضى السكري ، أنه في حين أن فيتامين د بمفرده لم يقلل بشكل فعال من خطر فرط السكر في الدم ، فإن التناول اليومي بجرعة 1200 ملج كالسيوم و 800 وحدة دولية من فيتامين د يمكن أن يقلل بشكل فعال من خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.
-يمكن أن يساعد فيتامين د في علاج ارتفاع ضغط الدم
وفقًا لمراجعة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Current Protein & Peptide Science ، يشير إلى أن فيتامين د قد يلعب دورًا في علاج ارتفاع ضغط الدم - أحد علامات أمراض القلب والأوعية الدموية
وبسبب الارتباط الكبير بين فيتامين د وارتفاع ضغط الدم ، قد يكون العلاج بمكملات فيتامين د رؤية جديدة في علاج ارتفاع ضغط الدم.
-يمكن أن يساعد فيتامين د في مكافحة الاكتئاب
يمكن للشمس أن تضيء مزاجك، وكذلك فيتامين د وفقًا لمقال مراجعة عام 2017 في مجلة علم النفس العصبي ، وجد الباحثون "علاقة مهمة بين الاكتئاب ونقص فيتامين د".
في حين اعترفوا بالحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العمل الدقيق له - على سبيل المثال ، إذا كانت مستويات فيتامين د المنخفضة سببًا أو تأثيرًا للاكتئاب - يوصي المؤلفون "بفحص وعلاج نقص فيتامين د في الأشخاص المصابين بالاكتئاب".
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