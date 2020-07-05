شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الكلى منها ألم عند التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الم الكلى من المشاكل الصحية المزعجة وتحدث التهابات الكلى نتيجة عدوى في المسالك البولية تنتشر إلى إحدى الكليتين أو كلتيهما يمكن أن تكون التهابات الكلى مفاجئة أو مزمنة غالبًا ما تكون مؤلمة ويمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم علاجها على الفور ووفقا لتقرير لموقع healthline \

اعراض التهاب الكلى

تظهر أعراض عدوى الكلى عادةً بعد يومين من الإصابة قد تختلف الأعراض اعتمادًا على العمر تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ألم في البطن أو الظهر أو الفخذ أو الجانب.

الغثيان أو القيء.

كثرة التبول أو الشعور بضرورة التبول.

حرقان أو ألم أثناء التبول.

صديد أو دم في البول.

رائحة كريهة أو بول غائم.

قشعريرة.

حمى.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين المصابون بإلتهاب الكلى قد لا يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، قد يعاني الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا من مشاكل مثل الارتباك العقلي والكلام المختلط، إذا لم يتم علاج العدوى على الفور ، فقد تتفاقم الأعراض ، مما يؤدي إلى تعفن الدم هذا يمكن أن يهدد الحياة، تشمل أعراض الإنتان ما يلي:

Advertisements

حمى، قشعريرة، التنفس السريع ومعدل ضربات القلب، طفح جلدي

اسباب التهاب الكلى

تحدث معظم عدوى الكلى بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي تدخل الكلى من المسالك البولية، السبب الجرثومي الشائع هو الإشريكية القولونية (E. coli)، توجد هذه البكتيريا في الأمعاء ويمكن أن تدخل في المسالك البولية عبر مجرى البول، الإحليل هو الأنبوب الذي يخرج البول من الجسم، تتكاثر البكتيريا وتنتشر من هناك إلى المثانة والكليتين.

الأسباب الأخرى لعدوى الكلى الأقل شيوعًا وتشمل:

البكتيريا من عدوى في مكان آخر في الجسم ، مثل المفاصل الاصطناعية ، التي تنتشر عبر مجرى الدم إلى الكلى، جراحة المثانة أو الكلى، وجود شيء يمنع تدفق البول ، مثل حصى الكلى أو ورم في المسالك البولية ، أو تضخم البروستاتا لدى الرجال ، أو مشكلة في شكل المسالك البولية.

عوامل الخطر

التهابات المسالك البولية: يؤدي حوالي 1 من أصل 30 عدوى المسالك البولية إلى عدوى بالكلى.

النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الكلى من الرجال، هذا يجعل من السهل على البكتيريا الوصول إلى المسالك البولية.

الحمل : يتحول الجهاز البولي أثناء الحمل وقد يسهل وصول البكتيريا إلى الكليتين.

ضعف جهاز المناعة: وهذا يشمل مرضى السكري أو فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، وأولئك الذين يتناولون الأدوية التي تثبط جهاز المناعة.

تلف الحبل الشوكي أو تلف الأعصاب في المثانة: قد يمنع ذلك من ملاحظة علامات عدوى المسالك البولية التي قد تؤدي إلى عدوى في الكلى.

استخدام القسطرة لتصريف البول.