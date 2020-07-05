شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الكرفس على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرفس واحد من اشهر أنواع النباتات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما يمكن أن تدخل فى الأكلات المختلفة، حيث يحتوي الكرفس على 12 نوعًا من مضادات الأكسدة المفيدة مثل حمض الفيروليك، وحمض الكافيين، والكيسيتين، ويعتبر الكرفس علاج منزلى لمجموعة واسعة من الحالات الالتهابية، بما في ذلك التهابات الكبد والكلى، وآلام المفاصل، ومتلازمة القولون العصبي، واضطرابات الجلد والتهابات المسالك البولية.

وحسب ما ذكره موقع askdrnandi فإن فوائد الكرفس هى:

1:يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم

استهلاك الكرفس بشكل منتظم فعال في الحد من ارتفاع الكولسترول، يمكنك إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائي للمساعدة على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين.

2:يعالج ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية التي تؤدي إلى الوفاة، ولحسن الحظ هناك عدد من العلاجات المنزلية والعلاجات الطبيعية لارتفاع ضغط الدم، ويمكن لمستخلصات بذور الكرفس علاج ارتفاع ضغط الدم بسبب خصائصها المضادة لارتفاع ضغط الدم، الكرفس محمل بالبوتاسيوم والكالسيوم.ويمكن أن يساعد تأثير الكرفس العضلي المريح على التحكم في ضغط الدم. يمكن لمستخلص الكرفس تحسين صحة القلب بشكل عام.

3:يمنع أمراض الكبد

الكرفس هو الغذاء المثالي لتنظيف الكبد، حيث يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للكرفس في حماية صحة الكلى ومنع أمراض

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الكبد، الكرفس غني بفيتامين ج، ب، أ والحديد، و يحتوي الكرفس على خصائص مدرّة للبول ، ويزيل السموم والنفايات والملوثات من جسمك.

4:يساعد على فقدان الوزن

الكرفس مدرج في قائمة الأطعمة لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من الفيامينات التى تعمل على تقوية الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.

5:يحارب الالتهابات

بذور الكرفس تحتوي على مضادات للجراثيم و الميكروبات ويستخدم لمكافحة العدوى لعدة قرون، استخدام خلاصة الكرفس لمحاربة الالتهابات البكتيرية ويحسن جهاز المناعة ويثبط نمو البكتيريا.

6:يعالج الانتفاخ ويحسن الهضم

يجلب تأثير الكرفس المدر للبول عددًا من الفوائد الهضمية، تناول الكرفس يمكن أن يعالج احتباس الماء ويخفف الانتفاخ ويعزز عملية الهضم، الكرفس فعال في خفض ضغط الدم لاحتوائه على خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم.

7:يقلل من خطر التهابات المسالك البولية

الكرفس لديه القدرة على تعزيز إنتاج البول وتقليل حمض البوليك لذلك، يمكن أن يساعد تناول الكرفس بشكل منتظم في منع الالتهابات البكتيرية داخل الجهاز الهضمي والأعضاء التناسلية، ويعتبر الكرفس، مثل التوت البري، علاجًا منزليًا فعالًا لاضطرابات المثانة، والتهابات المسالك البولية، ومشاكل الكلى والخراجات في الأعضاء التناسلية.