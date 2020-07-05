شكرا لقرائتكم خبر عن ما العلاقة بين انقطاع الطمث ومخاطر متلازمة التمثيل الغذائي للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تقترب المرأة من سن اليأس، يمر جسمها بالكثيرمن التغييرات، وفي المقام الأول، يحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية ولكنها قد تؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية.

تسمى هذه المرحلة من حياة المرأة "فترة ما قبل انقطاع الطمث" وخلال هذه الفترة ، تصبح عرضة للمشكلات الصحية، من انقطاع الدورة الشهرية ، تقلبات ضغط الدم، آلام المفاصل.

ولكن الآن، هناك إضافة أخرى إلى هذه القائمة – وهى متلازمة التمثيل الغذائي.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" وجدت دراسة أنه مع بداية فترة ما قبل انقطاع الطمث، تصبح النساء عرضة لمتلازمة التمثيل الغذائي التي يمكن أن تؤدي إلى المزيد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

انقطاع الطمث ومخاطر متلازمة التمثيل الغذائي

انقطاع الطمث، تأتي هذه المرحلة في حياة كل امرأة حيث يتم إيقاف الدورة الشهرية ولم تعد قادرة على الحمل، يختلف سن انقطاع الطمث من شخص لآخر ولكن بشكل عام ، بعد 45 عامًا، قد تصاب المرأة بانقطاع الطمث.

هذا وقت حرج لأن انقطاع الطمث هو تغيير رئيسي لجسمك ، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على صحتك بطرق عديدة، ، تعاني المرأة من العديد من المشاكل الصحية في سن اليأس. يتم تحديد متلازمة التمثيل الغذائي كواحدة من المضاعفات الصحية لانقطاع الطمث.

Advertisements

ومتلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من القضايا الصحية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة السكر في الدم أو السكري ، والسمنة ، والكوليسترول ، ودهون الجسم.، فالمرأة بعد انقطاع الطمث معرضة لخطر الإصابة بهذه المتلازمة.

تفاصيل الدراسة

الدراسة التى نشرت في مجلة "Menopause" من قبل جمعية أمريكا الشمالية من سن اليأس (NAMS)ـ تؤكد أن حوالي 38٪ من النساء يعانين من متلازمة التمثيل الغذائي مع اقترابهن من 60 عامًا، ومع ذلك ، فإن التهديد الأكبر لم يأت بعد لأن متلازمة التمثيل الغذائي تعرض المرأة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وفي أسوأ الحالات، الوفاة.

أثبتت العديد من الدراسات في السابق وجود علاقة بين انقطاع الطمث ومتلازمة التمثيل الغذائي. في هذا البحث ، درس الفريق النشرة الصحية لأكثر من 10000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 45 إلى 80 عامًا بالاشتراك مع الدراسة الكندية الطولية.

قالت الدكتورة ستيفاني فابيون، المديرة الطبية لـ NAMS ، "تؤكد هذه النتائج على الصلة التي تم تحديدها سابقًا بين انقطاع الطمث ومتلازمة التمثيل الغذائي. بالنظر إلى زيادة مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي وأن مرض القلب لا يزال القاتل الأول للنساء، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية واستراتيجيات الحد من المخاطر لدى النساء في منتصف العمر.

ومع ذلك، يمكن تجنب خطر متلازمة التمثيل الغذائي بسهولة عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة في الوقت المحدد. هذا يمكن أن يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك مرض السكري من النوع 2.