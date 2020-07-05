شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بول فى 5 دقائق يتتبع نظامك الغذائي وتأثيره على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائي هو مساهم رئيسي في صحة الإنسان، وعلى الرغم من أنه من الصعب قياسه بدقة لأنه يعتمد على قدرة الفرد على تذكر ما وكم تناوله من طعام، لكن استطاع الباحثون ابتكار اختبار بول يساعد في تتبع النظام الغذائي لأي شخص وجودته الصحية، بحسب ما ذكر موقع "Medical news today".

وقال مؤلف الدراسة جورام بوسما، من قسم الأيض والهضم والاستنساخ في إمبريال كوليدج لندن:"يكشف هذا البحث أن هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تساعد في توفير معلومات متعمقة حول جودة النظام الغذائي للشخص وما إذا كان هذا النوع من النظام الغذائي يناسب النظام البيولوجي الفردي."

قام بهذه الدراسة علماء من إمبريال كوليدج والمتعاونين معهم - من جامعتي نورث وسترن وإلينوي في شيكاجو، وجامعة مردوخ في أستراليا- ونشروها في مجلة Nature Food.

ووجد الباحثون أن المستقلبات أو نواتج عملية التمثيل الغذائي "الأيض" في البول تشير إلى نظام غذائي أكثر صحة.

والمستقلبات هي جزيئات ينتجها الجسم أثناء التمثيل الغذائي الخلوي، وبعضها قابل للقياس في بول الشخص.

من خلال العمل مع 1848 مشاركًا في الدراسة في الولايات المتحدة ، تمكن الباحثون من تحديد الارتباطات بين 46 من المستقلبات وأنواع الطعام المختلفة.

قال المؤلف المشارك بول إليوت، رئيس قسم علم الأوبئة وطب الصحة العامة في إمبريال كوليدج: "من خلال القياس الدقيق لنظام غذائي للأشخاص وجمع بولهم الذي يتم إفرازه على مدار فترتين على مدار 24 ساعة، تمكنا من إنشاء روابط بين المدخلات الغذائية والمخرجات البولية للمستقلبات التي قد تساعد في تحسين فهم كيفية تأثير نظامنا الغذائي على الصحة.

وأضاف النظم الغذائية الصحية لديها نمط مختلف من المستقلبات في البول من تلك المرتبطة بنتائج صحية أسوأ".

Advertisements

وارتبطت المستقلبات بابتلاع الكحول والحمضيات والفركتوز (سكر الفاكهة) والجلوكوز واللحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية الأخرى مثل الدجاج.

كما ارتبطت المغذيات، بما في ذلك فيتامين C والكالسيوم، بالمستقلبات في الدراسة.

كما أصبحت البيانات المرتبطة بالمستقلبات مع النتائج الصحية واضحة على سبيل المثال ، وجد العلماء أن المستقلبات مثل: الصوديوم مرتبطة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وبالنسبة للمشروع البحثي الثاني، الذي يظهر أيضًا في Nature Food، عمل فريق إمبريال كوليدج مرة أخرى مع علماء من جامعة مردوخ ، إلى جانب باحثين من جامعة نيوكاسل وجامعة أبيريستويث، وكلاهما في المملكة المتحدة.

تشير الدراسة إلى أن العلماء كانوا قادرين على إنتاج اختبار بول سهل يمكن أن يكشف عن ملف التمثيل الغذائي للشخص في شكل نقاط نمطية للبيانات الغذائية).

تقول مؤلفة الدراسة إيزابيل جارسيا بيريز، إمبريال كوليدج"يمكن لتقنيتنا أن تقدم رؤى حاسمة حول كيفية معالجة الأطعمة من قبل الأفراد بطرق مختلفة - ويمكن أن تساعد المهنيين الصحيين، مثل خبراء التغذية، على تقديم نصائح غذائية مصممة خصيصًا للمرضى الأفراد."