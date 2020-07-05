شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % من مرضى Covid-19 الذين فقدوا حاسة التذوق قد لا يستعيدونها في غضون شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة إلى أن واحدًا من بين كل عشرة أشخاص يفقدون حاسة التذوق والشم بسبب فيروس كورونا قد لا يعودون إليه في غضون شهر، ويُعرف تغير الرائحة أو المذاق الآن كعلامة حكيمة لـ Covid-19 ، إلى جانب السعال المستمر والحمى.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، وجدت الأبحاث التي أجريت على مجموعة صغيرة من الإيطاليين الذين عانوا من نوبات خفيفة من المرض أن البعض ما زالوا يعانون من الشم أو التذوق بعد شهر من مرضهم.

تضمنت الدراسة التي نشرت في مجلة JAMA Otolaryngology - جراحة الرأس والرقبة 187 إيطاليًا مصابًا بالفيروس ولكنهم ليسوا مرضى بما يكفي لدخول المستشفى.

قام الباحثون بمسحهم وطلبوا منهم تقييم حاسة الشم أو الذوق بعد وقت قصير من تشخيصهم ومرة ​​أخرى بعد شهر، وأبلغ ستون في المائة (113) عن تغيير في حاسة الشم أو الذوق.

من بين هؤلاء، قال 55 منهم أنهم تعافوا بالكامل ، وأبلغ 46 عن تحسن في أعراضهم و 12 وجدوا أن أعراضهم لم تتغير أو أسوأ، لذلك، استعاد النصف فقط إحساسهم بالذوق والشم بالكامل خلال شهر من شفائهم،وشهدت نسبة 40 في المائة أخرى تحسنا ولم تشهد نسبة 10 في المائة ذلك.

ووجد الدكتور باولو بوسكولو ريزو من جامعة بادوفا وزملاؤه أن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض حادة وجدوا أنهم استغرقوا وقتًا أطول للتحسن.

كتبوا في ورقتهم: "نظرًا لارتفاع معدل الإصابة بـ Covid-19 على مستوى العالم ، فمن المحتمل أن يؤدي هذا إلى عدد كبير من المرضى الذين يعانون من خلل وظيفي طويل الأمد والمراضة المرتبطة به".

Advertisements

سرد NHS تغيير حاسة الشم أو الذوق كواحدة من العلامات الرئيسية لـ Covid-19 ، إلى جانب ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر ، في منتصف شهر مايو بعد ضغط هائل من الأطباء للقيام بذلك.

تم تحذير الوزراء من أن واحدًا من كل أربعة مرضى لم يكن على علم بأنهم مصابون بـ Covid-19 لأنهم لم يصابوا بالسعال أو الحمى ، لكنهم يعانون من فقدان طعم الرائحة أو علامات أخرى أقل شهرة.

حاسة الشم المفقودة أو المتغيرة ، والتي تسمى طبيًا بفقر الدم ، يمكن أن تستغرق بضعة أسابيع أو شهورًا حتى يتم حلها، يمكن لرشاشات الأنف أو القطرات أو علاج يسمى تدريب الشم أن يساعد بعض الأشخاص على استعادة حاسة الشم بعد فقده.

ولكن في بعض الأحيان ، لا يمكن علاج التغيرات في حاسة الشم وقد تكون دائمة ، كما يقول الخبراء، يمكن أن يتسبب خلل في الرائحة بشكل غير مباشر في مشاكل التذوق ، حيث يتم الربط بين الاثنين.

وقالت الدكتورة كلير هوبكنز ، أحد الباحثين ورئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف ، إن فريقها يبحث عما إذا كان تغيير الطعم والرائحة المرتبطين بالفيروس التاجي طويل الأمد.

وقالت لبي بي سي : `` البيانات من أمراض فيروسية أخرى ، وبعض البيانات الجديدة التي نجمعها ، تشير إلى أن الغالبية العظمى من الناس ستتحسن ولكن بالنسبة للبعض ، سيكون التعافي بطيئًا.

بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر ، من المحتمل أن الفيروس قد أثر فقط على الخلايا المبطنة لأنوفهم، بالنسبة للأشخاص الذين يتعافون ببطء أكثر ، قد يكون الفيروس قد أثر على الأعصاب الموجودة في الرائحة أيضًا، قد تستغرق هذه الخلايا العصبية وقتًا أطول في الإصلاح والتجديد.

في افتتاحية مرتبطة ، علق الدكتور جوشوا ليفي ، المتخصص في كلية الطب بجامعة إيموري ، على أنه "دليل واعد" على أن معظم مرضى Covid-19 قد يستعيدون حاسة الشم والتذوق.

لكنه يقول أن هناك تدخلات "محبطة قليلة" للأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل، وقال إن النتائج تشير إلى أن عدد الأشخاص في الولايات المتحدة وحدها الذين لم يتعافوا من تغير حاسة التذوق والرائحة يمكن أن يتجاوز 72 ألف شخص.