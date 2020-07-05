شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية توقف هيدروكسى كلوروكين ولوبينافير وريتونافير من تجربة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها اليوم إنها قبلت التوصية الصادرة عن اللجنة التوجيهية الدولية لتجربة التضامن لوقف هيدروكسي كلوروكين وعقار لوبينافير، ريتونافير، بعد أن قامت المنظمة بإجراء تجارب هذه الأدوية تحت اسم تجربة التضامن، لإيجاد علاج فعال لفيروس كورونا COVID-19 للمرضى في المستشفيات.



الصحة العالمية توقف بعض الادوية

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، من مراجعة الأدلة من جميع التجارب أظهرت نتائج التجربة المؤقتة هذه أن هيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير، ريتونافير، يحققون انخفاضًا طفيفًا، أو معدومًا في وفيات مرضى فيروس كورونا COVID-19في المستشفى عند مقارنتهم بمستوى الرعاية، حيث سيقوم الفريق البحثى بوقف تجربة التضامن على الفور.

وأضافت: ينطبق هذا القرار فقط على إجراء تجربة التضامن في المرضى في المستشفيات، ولا يؤثر على التقييم المحتمل في دراسات أخرى لهيدروكسي كلوروكين أو لوبينافير، ريتونافير ،في المرضى غير المقيمين في المستشفى، أو كعلاج وقائي قبل التعرض أو بعده لفيروس كورونا COVID-19 ، ويجري الآن إعداد نتائج التضامن المؤقتة للنشر الذي تتم مراجعته من قبل النظراء.