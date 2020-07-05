شكرا لقرائتكم خبر عن النساء اللاتي يعانين من التعرق الليلي أكثر عرضة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أن النساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة والتعرق الليلي أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية والسكتات الدماغية، عند مراجعة البيانات الخاصة بـ 23،365 امرأة ، وجد خبراء من أستراليا أن أولئك من أي عمر يعانون من التعرق الليلي هم أكثر عرضة للإصابة بنوبات قلبية وعائية غير مميتة.

ومع ذلك ، وجد الفريق أيضًا أن احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزيد بنسبة 70 في المائة لدى النساء بعد انقطاع الطمث مع الأعراض، وفي الوقت نفسه ، تزيد أعراض الأعراض الحركية الوعائية قبل انقطاع الطمث من خطر تعرض المرأة لمشاكل القلب والأوعية الدموية بنسبة 40 في المائة.

قال خبير الصحة العامة دونغشان زو من جامعة كوينزلاند ، الذي قاد الدراسة: "حتى الآن ، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأعراض الحركية الوعائية مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لكننا الآن نعرف أن هذا صحيح، "علاوة على ذلك ، تزيد الأعراض الحركية الوعائية قبل انقطاع الطمث من فرصة إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40 في المائة".

ووجد الفريق أيضًا أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان مرتبطًا بدرجة شدة الهبات الساخنة والعرق الليلي أكثر من تواترها أو مدتها، وأضاف: "وجدنا أن النساء المصابات بأعراض حركية وعائية شديدة يزيد احتمال تعرضهن لأمراض القلب والأوعية الدموية غير المميتة أكثر من الضعف مقارنة بالنساء اللواتي لم يكن لديهن أعراض".

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من أجل دراستهم، استخدم الباحثون بيانات من InterLACE ، وهو تعاون رئيسي لـ 25 دراسة لأكثر من 500000 امرأة من جميع أنحاء العالم.

وقالت مؤلفة البحث وعالم الأوبئة جيتا ميشرا من جامعة كوينزلاند إن النتائج قد تكون لها آثار سريرية مهمة، وأضافت: "يساعد هذا البحث في تحديد النساء المعرضات لخطر أكبر لتطور أحداث القلب والأوعية الدموية ، وقد يحتاجن إلى مراقبة دقيقة في الممارسة السريرية".