بايرن ميونيخ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الـ20 في تاريخه المزيد

نجح فريق بايرن ميونيخ في الحصول على بطولة كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي والـ20 في تاريخه، عقب التغلب على باير ليفركوزن في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

الفريق البافاري افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الـ16 من عمر المباراة، عن طريق ظهيره النمساوي ديفيد ألابا، وذلك من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 24، ضاعف الجناح الألماني سيرجي جنابري هدف البايرن الثاني، قبل أن يضيف المهاجم البوندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

سفين بيندر سجل هدف ليفركوزن الأول في المباراة، وذلك في الدقيقة 64، غير أن ليفاندوفسكي سجل هدفه الثاني وهدف بايرن الرابع في الدقيقة 89.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل الشاب كاي هافرتز هدف باير ليفركوزن الثاني من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري 4-2.

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وبذلك تُوج فريق بايرن ميونيخ ببطولة كأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي، بعدما نجح في الفوز بالنسخة الماضية.





كما باتت هذه المرة هي الـ20 التي ينجح فيها الفريق البافاري في الحصول على كأس ألمانيا، ليبقى أكثر الفرق حصولا عليها.

ويتفوق بايرن ميونيخ على فيردر بريمن الذي نجح في الحصول على اللقب 6 مرات، مقابل 5 لكل من آينتراخت فرانكفورت وشالكه في المركز الثالث.

في المقابل، كانت هذه المرة هي الـ13 التي يجمع فيها الفريق البافاري بين بطولتي الدوري والكأس، من أصل 17 مرة سابقة تكرر فيها هذا الأمر على مدار تاريخ الكرة الألمانية.



