شكرا لقرائتكم خبر عن أول برنامج عربى تخصصى فى علوم تكنولوجيا الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إطلاق برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، الأول من نوعه عربياً لاحتضان ورعاية مجموعة من المواهب وتدريبهم وتأهيلهم فى علوم الفضاء وتقنياته، وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة للعمل فى قطاع الصناعات الفضائية، والاستفادة من الفرص المستقبلية التى يحملها هذا القطاع الحيوى على مستوى المنطقة.

ويوفر برنامج «نوابغ الفضاء العرب»، الذى تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، تدريباً تخصصياً مكثفاً، يستهدف الشباب العرب من الدارسين المختصين والباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين من أصحاب العقول الإبداعية،

ويهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية أصحاب المواهب العلمية من الشباب العربى وتأهيلهم للحصول على فرص مهنية فى المستقبل، والمساهمة فى تعزيز وتطوير قطاع الصناعات الفضائية فى الوطن العربى عبر الاستثمار فى القدرات والطاقات العربية، بالإضافة إلى تعزيز أهمية الاستثمار فى الصناعات الفضائية وتكنولوجيا الفضاء متعددة الاستخدامات والتطبيقات الحياتية.