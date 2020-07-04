شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا»: 80 % زيادة فى عدد المستهلكين المتسوقين بالإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت نتائج دراسة استقصائية أصدرتها شركة VISA العالمية حول تأثير وباء كورونا المستجد COVID- 19، على طرق الدفع للمستهلكين فى مصر. أن 44% من المشاركين فى الاستطلاع توقفوا عن الذهاب للتسوق فى المتاجر، وذلك منذ بداية الوباء.

ولفت المشاركون إلى أنهم عندما يقومون بالتسوق فى المتاجر فإن ما يقرب من 43% يستخدمون الدفع النقدى أقل، وهناك زيادة فى معدل مستخدمى المدفوعات الرقمية. 78% زيادة فى المستخدمين للدفع غير التلامسى و44% زيادة لمستخدمى QR code وللمتسوقين عبر الإنترنت، هناك 80% زيادة فى عدد المستهلكين الذين يتسوقون من خلال الإنترنت وهناك 20% زيادة فى عدد المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.

وحول تقنيات الدفع المبتكرة مثل الدفع اللاتلامسى والـQR code، يثق 86% من المستهلكين بتكنولوجيا المعاملات غير التلامسية، قال 69% إنهم يثقون بالدفع بـQR code الأمان والسرعة والراحة والاتصال البشرى المحدود هى الأسباب الأولى المذكورة فى تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع.

ويعتقد 85% من المتسوقين الحاليين من خلال الإنترنت الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيواصلون التسوق عبر الإنترنت أكثر بعد انتشار الوباء، حيث قال 82% إنهم سيواصلون اختيار الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة أو المحفظة الرقمية. وبالنسبة للمشتريات فى المتاجر، قال 57%، إنهم سيستخدمون طريقة الدفع من خلال استخدام الQR code و83% أنهم سيستخدمون البطاقات غير تلامسية أكثر بعد انتشار الوباء.

وقال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa شمال إفريقيا، إن الاستطلاع يكشف التغيرات فى سلوك المستهلك المصرى بسبب الوباء، مثل التحول للتسوق من خلال الإنترنت وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية، والتى من المرجح أن تستمر حتى بعد الجائحة وهو أمر مهم بالنسبة للشركات التى تضع استراتيجيات للمستهلك والسوق عموماً بعد أزمة COVID- 19، ومع زيادة الاستخدام بين المستخدمين ذوى الخبرة والذين سيستخدمونه للمرة الأولى، يحرص قراصنة الإنترنت على الاستفادة من النشاط المتزايد، خاصة المتسوقين عبر الإنترنت لأول مرة، ولهذا السبب فإن تثقيف المستهلكين حول سلوك الدفع الاَمن وحمايتهم والنظام البيئى للمدفوعات أمر بالغ الأهمية ليس فقط الاَن ولكن أيضاً ونحن نمضى نتكيف مع «الوضع الجديد».

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