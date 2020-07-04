إنقاص الوزن وخسارة كيلوغرامين في 3 ايام فقط

يمكن إنقاص الوزن بطرق مختلفة من اكثرها اهمية وفعالية على المدى الطويل تناول الاطعمة الصحية وتوزيعها على وجبات متوازنة والحرص على شرب كمية كافية من الماء وعلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي ما لا يقل عن 3 مرات اسبوعياً. كما من المفيد ان تتبع بين الحين والآخر حمية لمدة قصيرة تساعد على تسريع عملية حرق الدهون وانقاص الوزن. ومنها حمية الموز واللوز النيئ التي يمكن ان تؤدي الى فقدان كيلوغرامين في 4 ايام فقط.

رجيم فعال لإنقاص الوزن في3 ايام



من اجل انقاص الوزن من المفيد اختيار حمية الموز واللوز. فهي تساعد على استعادة الرشاقة كما على تحقيق الكثير من الفوائد الصحية. والسبب أنها تحتوي على مكونين يساهمان في تعزيز عملية الهضم وحرق الدهون.

الموز

- يحفز عملية حرق الدهون الضارة التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف الغذائية التي تؤدي الى الشعور بالشبع خلال وقت قصير وتحد من الرغبة في الاكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

- ينصح بتناوله في الصباح قبل حلول موعد الفطور لأن هذا يحفز افراز الجسم لمواد تعزز الشعور بالشبع.

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اللوز النيئ



- يحتوي على الدهون الصحية والالياف والبروتينات الضرورية لأي حمية تهدف الى خسارة الوزن.

- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. فعند تناول كل حبة متوسطة الحجم منه يمكن اكتساب ما لا يزيد عن 7 سعرات حرارية فقط.

ولهذ من المفيد جداً تناول هذين المكونين عند اتباع أي نظام غذائي صحي يساعد على استعادة الرشاقة ونحت الجسم ونسف الدهون. لكن الافضل الا تتخطى مدة الرجيم الـ3 ايام منعاً لحدوث اي نقص في المكونات الغذائية.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من مخفوق الموز مع حليب جوز الهند وبذور الكتان.

وجبة خفيفة. 250 غ من اللوز النيئ غير المملح.

الغداء. طبق متوسط الحجم من الخضار المطهوة على البخار مع الارز البني.

وجبة خفيفة. كوب من حليب اللوز او من الحليب العادي الخالي من الدسم.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، حبة موز واحدة.

اليوم الثاني



الفطور. مخفوق يحتوي على فواكه موسمية منها الموز مع بذور الكتان.

وجبة خفيفة. كوب حليب قليل الدسم، حبة موز.

الغداء. حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم مع ارز اسمر مطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة موز.

العشاء. حصة فواكه موسمية.



اليوم الثالث





الفطور . حبة موز، قطعتان متوسطتا الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

وجبة خفيفة. 250 غ من اللوز النيئ غير المملح.

الغداء. قطعتان من التوست المحمص المصنوع من القمح الكامل، ملعقة طعام من زبدة الفستق، حبة موز صغيرة الحجم مقطعة الى دوائر.

وجبة خفيفة. حبة موز متوسطة الحجم مع ثمرة من فاكهة موسمية وكوب من اللبن الزبادي قليل الدسم وغيرالمحلى.

العشاء. طبق متوسط الحجم من السلطة مع طبق آخر من الخضار المطهوة على البخار او كوب متوسط الحجم من حساء مطهو بطريقة صحية ومن دون إضافة الدهون. وبعد الانتهاء من اتباع هذا الرجيم من الضروري الحرص على مواصلة اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي من خلال تناول المأكولات الخالية من الدهون والسكريات. وهكذا يمكن انقاص الوزن بطريقة صحية ومن دون حدوث اي مضاعفات جانبية خطرة. والافضل دائماً استشارة اختصاصية التغذية او الطبيب قبل البدء بأي حمية لخسارة الوزن.









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