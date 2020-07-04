نهاية كورونا.. طبيب يبشر بتلاشي "القوة المميتة" في إيطاليا

قال طبيب إيطالي مخضرم إن بلاده لديها فرصة بنسبة 50% لتلاشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفيما يتعلق باحتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجي، قال ألبرتو زانجريلو، مدير مستشفى "سان رافاييلي" في ميلانو: "الكل يقول هذا، لكني أعتقد أن الفيروس يمكن أن يتوقف هنا، فأنا متفائل وأعتقد أن لدينا فرصة بنسبة 50٪ لتلاشيه واختفائه"، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "adnkronos".





وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال زانجريلو: "انخفضت القوة المميتة للفيروس، لأنه تم إثبات العلاقة بين الحمل الفيروسي والقدرة على إنتاج المرض، الأمور التي تأتي جميعها بناء على أدلة من السجلات الطبية".







Advertisements

وأكد أن جميع المؤشرات تبدو جيدة في الوقت الحالي، بفضل التدابير التي اعتمدت مثل الإغلاق أو العزل الصحي، وسياسات التباعد الاجتماعي والمواظبة على ارتداء الأقنعة والكمامات الواقية، التي ساهمت في خفض الحمل الفيروسي للمرض.

وأضاف: "الجميع ينتظر وصول الموجة الثانية، لكني أعتقد أن الفيروس يمكن أن يتوقف عند هذا الحد".

وتابع: "أنا لم أنكر مطلقا أن الفيروس لا يزال متداولا أو منتشرا، ولكن هنا يتم تداوله بطريقة (حميدة)، فالفيروس الآن في إيطاليا، استنفد قوته المميتة، لأنه يفعل ما تفعله جميع الفيروسات، أي التكيف مع مُضيفه، وهذا لا يعني أنه قد تغير، لكن شيئا ما يحدث على مستوى البروتينات الموجودة على سطح الفيروس: فالتغيرات نفسها التي جعلته مميتا للغاية قبل 3 أشهر، تجعله الآن أقل عدوانية".

وأكد مدير مستشفى "سان رافاييلي": "من المستحيل عمليا الوصول إلى حالات الصفر في إيطاليا، لأن الفيروس لا يزال منتشرا، ولكن يمكننا استئناف أنشطتنا وحياتنا لأننا تعلمنا كيفية التصرف والتعامل".