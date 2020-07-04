لمصابي كورونا.. نصائح مهمة خلال العزل المنزلي

يعاني أغلب المصابين بفيروس كورونا المستجد من الاضطرابات النفسية خلال فترة علاجهم خاصة المعزولين بمنازلهم لشعورهم بالوحدة والعزل الاجتماعي، لذا عليهم اتباع العديد من الخطوات الصحيحة لتجنب هذه الاضطرابات التي تتسبب في تدهور حالتهم.



ويقدم الطبيب المصري وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عبر ”الخليج 365”، بعض النصائح الذهبية للمصابين بفيروس كورونا داخل العزل المنزلي، ويقول: "لابد من الحفاظ على صحتك النفسية لأنها تؤثر على جهاز مناعة الجسم".



وقال: "على المصاب بفيروس كورونا الحصول على المعلومات الطبية العلمية من الفريق الطبي، بالإضافة للتواصل مع الأهل والأصدقاء عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو لتعزيز الحالة العاطفية لديه والتقليل من الانعزال والتوتر النفسي المستمر".

وأكد ضرورة وضع المصاب خطة مع شخص ما داخل المنزل لمشاهدة برنامج تلفزيوني أو موسيقي أو مسرح معا، أو قراءة كتاب مفضل ثم مناقشته مع بعضكما البعض عبر الهاتف المحمول اتباعا للإجراءات الوقائية الواقية من فيروس كورونا.

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وحذر الطبيب المصري من تدخين السجائر والشيشة وشرب الكحوليات والمخدرات خاصة خلال فترة العلاج لأنها جميعا تؤثر على جهاز المناعة وتضعف نسب الشفاء، مؤكدا أنه في حال استمرار حالة الغضب والقلق وعدم القدرة على التحكم بها يرجي التواصل مع المختصين في مجال الطب النفسي أو الخط الساخن لوزارة الصحة.

ونبه هندي إلى أن الاضطرابات النفسية تؤثر سلبا على مناعة المصاب بفيروس كورونا، وربما تزيد التوتر مع مشاهدة المصاب لأخبار متعلقة بالإصابات والوفيات اليومية الخاصة بهذا الفيروس.

وشدد على ضرورة بث شعور لدى مصاب كورونا بأن حالته الصحية في تحسن مستمر عن طريق عرض جميع النماذج التي أصيبت وتغلبت في نهاية المطاف على هذا الفيروس، لأن ذلك يحسن الحالة المزاجية لديه ويعمل على زيادة كرات الدم البيضاء في الجسد ومن ثم تقوية الجهاز المناعي.

ونصح بضرورة أن يكون المصاب المعزول في المنزل متواجداً في غرفة رئيسية مجاورة لدورة المياه، تتميز بضوء ساطع ويدخلها ضوء الشمس في الصباح، وإتاحة الفرصة لرؤية زوجته وأطفاله من خلال ساتر شفاف.

