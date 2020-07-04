المرصد السوري: القوات التركية تقصف ريف تل أبيض شمال شرقي البلاد المزيد

قصفت قوات تركية، السبت، ريف مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، فيما أسفرت المعارك عن سقوط 10 قتلى من فصائل موالية لأردوغان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معارك مسحلة نشبت، ظهر السبت، ضمن مناطق تسطير عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة “نبع السلام”، حيث تدور اشتباكات عنيفة بالقرب من المصرف الزراعي في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بين فصيل “فيلق المجد” من جهة، و”الجبهة الشامية” من جهة أخرى.

وقال إن حدة الاشتباكات بين الفصيلين المسلحين تصاعدت داخل مدينة “تل أبيض” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن القسم الشمالي من محافظة الرقة.

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ونقل المرصد السوري، عن مصادر، لم يسمها، قولها إن عناصر “الجبهة الشامية” تمكنوا من السيطرة على مبنى المصرف الزراعي في تل أبيض والذي كان مقرا يتخذه عناصر فيلق المجد مقرا لهم.

وأضاف المرصد، في بيان، أنه" جاءت عملية السيطرة بعد اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، كما يستخدم الطرفين قذائف صاروخية خلال الاقتتال الدائر فيما بينهم، ما تسبب بمقتل عنصرين على الأقل من “فيلق المجد”، ووقوع نحو 7 جرحى بصفوفهم".

والخميس الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر الاستخبارات التركية مع عناصر من الشرطة العسكرية الموالية لها، نفذا عملية مداهمة في قرية داركير التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين، حيث اعتقلت تلك العناصر، قبل أيام، 6 أشخاص من أهالي القرية.

وبعد ذلك، أفرجت عن 3 منهم بعد دفع فدية مالية، فيما بقي 3 آخرين يلقون مصيرا مجهولا حتى الآن.