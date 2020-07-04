شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة..الكلوروكوين عزز فرص البقاء على قيد الحياة لمرضى كورونا بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا "المثير للجدل" عزز فرص مرضى كورونا بالمستشفيات للبقاء على قيد الحياة، وقال فريق الباحثين في نظام "هنري فورد الصحي" في جنوب شرق ميشيجان بأمريكا أن دراستهم لـ 2541 مريضاً في المستشفيات وجدت أن أولئك الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكوين كانوا أقل عرضة للوفاة.

وبحسب موقع شبكة "CNN" قال الدكتور ماركوس زيرفوس، رئيس قسم الأمراض المعدية في نظام هنري فورد الصحي، أن 26 ٪ من أولئك الذين لم يتلقوا هيدروكسي كلوروكوين ماتوا، مقارنة بـ 13 ٪ من أولئك الذين حصلوا على الدواء.

ونظرالفريق في بيانات المرضى الذين تم علاجهم في نظام المستشفى منذ أول مريض في مارس الماضي.

وكتب الفريق في تقرير منشور في المجلة الدولية للأمراض المعدية: "كانت معدلات الوفيات الإجمالية 18.1٪ في المجموعة بأكملها، و 13.5٪ في مجموعة هيدروكسي كلوروكوين وحدها، و 20.1٪ بين أولئك الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكوين بالإضافة إلى أزيثروميسين، و 22.4٪ بين مجموعة أزيثروميسين وحدها، و 26.4٪ لأي من الأدوية".

وقالت شبكة كشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future NostalgiaNN إنها "نتيجة مدهشة لأن العديد من الدراسات الأخرى لم تجد أي فائدة من هيدروكسي كلوروكوين، وهو دواء تم تطويره في الأصل لعلاج الملاريا والوقاية منها."

وقد وصف الرئيس دونالد ترامب الدواء بشدة، لكن الدراسات اللاحقة وجدت أن المرضى لم يتحسنوا إذا حصلوا على الدواء فحسب، بل كانوا أكثر عرضة للمعاناة من آثار جانبية قلبية.

وسحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيص استخدام الطوارئ للدواء في وقت سابق من هذا الشهر، وتوقفت التجارب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التجارب التي ترعاها منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة.

من ناحية أخرى أشار باحثون غير مشاركين في دراسة هنري فورد إلى أنها ليست بنفس جودة الدراسات التي تظهر أن هيدروكسي كلوروكين لم يساعد المرضى ، وقالوا إن علاجات أخرى، مثل استخدام ديكساميثازون الستيرويد ، قد تكون قد أدت إلى بقاء أفضل لبعض المرضى.

وقال زيرفوس"نتائجنا تختلف عن بعض الدراسات الأخرى.. ما نعتقد أنه مهم هو أنه يجب استخدام الكلوروكين مبكرًا مع المريض فلكي يكون لهيدروكسي كلوروكين فائدة، يجب أن نبدأ استخدامه قبل معاناة المرضى من أى ردود فعل مناعية شديدة".

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وأضاف إن فريق هنري فورد راقب المرضى بعناية من أجل مشاكل في القلب.

وكتب الفريق: "تم الاحتفاظ بمزيج هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين لمرضى مختارين مصابين بـ COVID-19 شديد وبحد أدنى من عوامل الخطر القلبية".

قال فريق هنري فورد أنهم يعتقدون أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن الهيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يكون مفيدًا كعلاج للفيروس التاجي.

وقال الدكتور ستيفن كالكانيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة هنري فورد الطبية، في مؤتمر صحفي: " إن النتائج التي توصلوا إليها لا تتعارض بالضرورة مع نتائج الدراسات السابقة وبالنظر إلى البيانات الدقيقة التي لقد استفاد المرضى بالفعل من الدواء ".

وأضاف كالكانيس: "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتوضيح ما يجب أن تكون عليه خطة العلاج النهائية لكوفيد 19 لكننا نشعر أن هذه نتائج مهمة للغاية ".

قال زيرفوس أن الكلوروكين يمكن أن يساعد في التدخل في الفيروس مباشرة ويقلل أيضًا الالتهاب.

كتب الدكتور تود لي من مستشفى رويال فيكتوريا في مونتريال بكندا وزملاؤه: "نظرًا لأن نظام هنري فورد الصحي أصبح أكثر خبرة في علاج مرضى COVID-19، فقد يكون البقاء على قيد الحياة قد تحسن بغض النظر عن استخدام علاجات محددة".