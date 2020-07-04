شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى تحتاج لاختبار أو آشعة لألم أسفل الظهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعرف الكثيرون متى يحتاج إلى الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة سبب ألم أسفل الظهر وتسمى الـ 3 أنواع من الفحوصات هذه اختبارات تصوير لأنها تلتقط صورًا من داخل الجسم وقد تعتقد أنك بحاجة إلى أحد هذه الاختبارات لمعرفة سبب آلام الظهر لكن هذه الاختبارات لا تساعدك عادة في معرفة السبب إلا فى حالات معينة.

لماذا قد لا تحتاج لاختبار أو آشعة لألم أسفل الظهر؟

بحسب موقع choosingwisely هناك أسباب عديدة تجعلك لا تحتاج لعمل آشعة لألم أسفل الظهر:

-لن تساعدك هذه الاختبارات على الشعور بتحسن أسرع.

-يشعر معظم الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهربتحسن في غضون شهر تقريبًا، سواء كان لديهم اختبار تصوير أم لا.

-الأشخاص الذين يخضعون لاختبار التصوير لآلام الظهرلا يتحسنون بشكل أسرع وأحيانًا يشعرون بأنهم أسوأ من الأشخاص الذين تناولوا مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية واتبعوا خطوات بسيطة، مثل المشي أو تمارين التمدد.

يمكن أن تؤدي اختبارات التصوير أيضًا إلى الجراحة والعلاجات الأخرى التي لا تحتاجها.

في إحدى الدراسات، كان الأشخاص الذين لديهم تصويربالرنين المغناطيسي أكثر عرضة لإجراء عملية جراحية من الأشخاص الذين لم يكن لديهم تصوير بالرنين المغناطيسي لكن الجراحة لم تساعدهم على التحسن بشكل أسرع.

-اختبار التصوير له مخاطر، حيث تستخدم الأشعة السينية والأشعة المقطعية الإشعاع وللإشعاع تأثيرات ضارة يمكن أن تتراكم لذا من الأفضل تجنب الإشعاع عندما تستطيع.

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-اختبارات التصوير باهظة الثمن، اعتمادًا على الاختبار ومكان إجرائه.

متى تكون فحوصات التصوير فكرة جيدة؟

في بعض الحالات، قد تحتاج إلى اختبار تصوير على الفور تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك ألم في الظهر مع أي من الأعراض التالية:

-فقدان الوزن الذي لا يمكنك تفسيره

-حمى فوق 38.89.

-فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة

-فقدان الإحساس أو القوة في ساقيك

-مشاكل مع ردود الافعال الخاصة بك

- الإصابة السابقة بالسرطان

-يمكن أن تكون هذه الأعراض علامات تلف الأعصاب أو مشكلة خطيرة مثل السرطان أو عدوى في العمود الفقري.

إذا لم يكن لديك أي من هذه الأعراض ، نوصي بالانتظار بضعة أسابيع قبل أن تفكر في عمل آشعة على الظهر.