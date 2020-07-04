شكرا لقرائتكم خبر عن سحب منتجات جوز الهند ببريطانيا بعد اكتشاف استعمال القرود فى جمعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china post الصينية عن قيام بعض المتاجر البريطانية بسحب المنتجات المصنعة من جوز الهند وفتح تحقيق موسع لاكتشافهم قيام المزارعين التايلانديين بإستخدام قرود المكاك فى عملية حصاد جوز الهند.

ووفقًا للتقرير كشف تحقيق عن أن قرود المكاك كانت تستخدم في المزارع التايلاندية لحصد جوز الهند، وفور معرفة ذلك قام أربعة بائعي تجزئة بريطانيين بإزالة منتجات جوز الهند التي يُزعم أنها تنطوي على عمل القرود في إنتاجها، بعد ظهور تقارير تفيد بأن بعض المزارع في تايلاند تستخدم الحيوانات لجمع الثمار.

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نشرت صحيفة Telegraph تقريرًا يشير إلى التحقيق الذي أجرته PETA Asia ، والذي سلط الضوء على استخدام قرود المكاك ذات القشور المأخوذة من البرية في تايلاند وتم تدريبها بالقوة في المزارع لجذب الأشجار وحصد جوز الهند المستخدم في صنع حليب جوز الهند واللحوم والدقيق والزيت، ومنتجات أخرى.

وفقًا لـ PETA Asia ، قام بعض المزارعين الذين تم التحقيق معهم بإنتاج منتجات تم بيعها ويوجد بهما منتجان رئيسيان لحليب جوز الهند التايلاندي.

وتوقفت محلات السوبر ماركت عن بيع ماء جوز الهند والحليب من الشركات التايلاندية الكبرى بعد أن تبين أن المنتجات تم حصادها باستخدام القرود التى استخدمت لجمع ما يصل إلى 1000 جوز هند يوميا. يمكن أن يلتقط المنتقي البشري حوالي 80 فقط في اليوم.