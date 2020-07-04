صحة ورشاقة

سحب منتجات جوز الهند ببريطانيا بعد اكتشاف استعمال القرود فى جمعها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب منتجات جوز الهند ببريطانيا بعد اكتشاف استعمال القرود فى جمعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة south china post الصينية عن قيام بعض المتاجر البريطانية بسحب المنتجات المصنعة من جوز الهند وفتح تحقيق موسع لاكتشافهم قيام المزارعين التايلانديين بإستخدام قرود المكاك فى عملية حصاد جوز الهند.

8767adfb4a.jpg

ووفقًا للتقرير كشف تحقيق عن أن قرود المكاك كانت تستخدم في المزارع التايلاندية لحصد جوز الهند، وفور معرفة ذلك قام أربعة بائعي تجزئة بريطانيين بإزالة منتجات جوز الهند التي يُزعم أنها تنطوي على عمل القرود في إنتاجها، بعد ظهور تقارير تفيد بأن بعض المزارع في تايلاند تستخدم الحيوانات لجمع الثمار.

Advertisements

نشرت صحيفة Telegraph تقريرًا يشير إلى التحقيق الذي أجرته PETA Asia ، والذي سلط الضوء على استخدام قرود المكاك ذات القشور المأخوذة من البرية في تايلاند وتم تدريبها بالقوة في المزارع لجذب الأشجار وحصد جوز الهند المستخدم في صنع حليب جوز الهند واللحوم والدقيق والزيت، ومنتجات أخرى.

وفقًا لـ PETA Asia ، قام بعض المزارعين الذين تم التحقيق معهم بإنتاج منتجات تم بيعها ويوجد بهما منتجان رئيسيان لحليب جوز الهند التايلاندي.

4ca7358b24.jpg

وتوقفت محلات السوبر ماركت عن بيع ماء جوز الهند والحليب من الشركات التايلاندية الكبرى بعد أن تبين أن المنتجات تم حصادها باستخدام القرود  التى استخدمت لجمع ما يصل إلى 1000 جوز هند يوميا. يمكن أن يلتقط المنتقي البشري حوالي 80 فقط في اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سحب منتجات جوز الهند ببريطانيا بعد اكتشاف استعمال القرود فى جمعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا