شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث اختبارات الأجسام المضادة للفيروس التاجي قد تعود لـ نتائج سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل تقرير جديد إلى أن هناك القليل من الأدلة أو لا توجد أدلة تثبت دقة اختبارات الدم للأجسام المضادة للفيروس التاجي ، حيث استعرض الباحثون العشرات من الدراسات التي تبحث في مجموعات الأجسام المضادة ، والتي تحدد ما إذا كان شخص ما قد أصيب بالفيروس من قبل وأقام استجابة مناعية.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، تراوحت معدلات الخصوصية من 66 في المائة إلى 97.8 في المائة ، مما يعني أن الاختبار قد يُرجع سلبيًا كاذبًا يصل إلى ثلث الوقت ما هو أكثر من ذلك ، كانت مجموعات الاختبارات التجارية أكثر عرضة لتفويت الحالات من تلك التي أجريت في المختبر.

يقول الفريق الدولي ، بقيادة المركز الصحي بجامعة ماكجيل في مونتريال ، كيبيك ، كندا ، إن النتائج يجب أن تجعل الحكومات تعيد التفكير في إصدار "جوازات مناعة" لإعادة الناس إلى العمل ودعم الاقتصاد.

وكتب المؤلفون "تشير هذه الملاحظات إلى نقاط ضعف مهمة في الأدلة على الاختبارات المصلية COVID-19 ، خاصة تلك التي يتم تسويقها كاختبارات نقطة الرعاية".

بالنسبة للتقرير ، المنشور في BMJ "مجلة طبية بريطانية" ، نظر الفريق في 40 دراسة تقيم خصوصية حساسية اختبارات الأجسام المضادة.

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فالحساسية هي عدد المرات التي يحدد فيها الاختبار بشكل صحيح الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى في الماضي والخصوصية هي كيفية تحديد الاختبار لأولئك الذين لم يصبوا من قبل.

من بين 40 دراسة تم تقييمها ، كانت أكثر من 70 في المائة من الصين ، والباقي من الدنمارك وألمانيا واليابان وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لم تتم مراجعة نصف الدراسات من قبل النظراء ، وكان لدى الغالبية خطر تحيز مرتفع أو غير واضح ، مما يعني مشاكل تصميم الدراسة التي يمكن أن تؤثر على النتائج.

شملت 10 في المائة فقط من الدراسات التي تم تحليلها المرضى الخارجيين ونظرت اثنتان فقط في الاختبارات التي أجريت في نقطة الرعاية، تراوحت نسبة الحساسية ، أي عدد المرات التي أعطوا فيها نتيجة إيجابية ، من 66 في المائة إلى 97.8 في المائة.

وهذا يعني أن ما بين 2.2 في المائة و 34 في المائة من المرضى يحصلون على نتائج تقول أنهم لا يملكون أجسامًا مضادة عندما يمتلكونها بالفعل، بالإضافة إلى ذلك كانت معدلات الحساسية أقل بين مجموعات الاختبار التجارية من تلك التي أجريت في المختبر ، عند 65 في المائة مقابل 88.2 في المائة، كما كانت معدلات الحساسية أقل بين الاختبارات التي أجريت في الأسبوع الأول أو الثاني من الأعراض بالمقارنة مع تلك التي أجريت بعد الأسبوع الثاني.

يقول الفريق إن "الأداء الضعيف" لاختبارات الأجسام المضادة "يثير أسئلة" حول استخدامها عند اتخاذ القرارات الطبية، وأضاف الباحثون أن النتائج "يجب أن تعطي وقفة" لأية حكومات تفكر في استخدام نتائج اختبارات الأجسام المضادة التي يطلق عليها "جوازات مناعة".

وكتب المؤلفون "هناك حاجة ماسة إلى دراسات سريرية عالية الجودة لتقييم الدقة التشخيصية للاختبارات المصلية لـ COVID-19". ، في الوقت الحالي ، لا تدعم الأدلة المتاحة الاستخدام المستمر للاختبارات المصلية الموجودة في نقطة الرعاية".