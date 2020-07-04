شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. أهم الأسئلة والأجوبة حول قصر النظر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصر النظر عند الأطفال يحدث لأسباب وراثية أو مشاكل في العين وطبيعة النظر، حيث يصبح الطفل غير قادر على رؤية الأشياء البعيدة، ويجب إجراء الفحوصات المنتظمة للعين لمتابعته، خاصة في الحالات الوراثية، بحسب موقع "webmd" و في هذا الإنفو جراف نقدم مجموعة من الأسئلة والإجابات عن قصر النظر عند الأطفال .











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