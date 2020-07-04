التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج والعين لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يوليو 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1. أسباب التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

2. عوامل الخطر لالتهاب النسيج الخلوي حول الحجاج

3. علامات وأعراض التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

4. تشخيص التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

5. علاج التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

6. نصائح لمنع التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

التهاب النسيج الخلوي حول المداري، المعروف أيضاً باسم التهاب النسيج الخلوي السابق للقبض، هو التهاب في الأنسجة الرخوة حول العين. يمكن أن يؤثر على عين واحدة أو كلتا العينين وعادة ما تسببه البكتيريا. يمكن أن يحدث التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج في أي عمر ولكنه أكثر شيوعاً عند الأطفال، رغم أنه نادراً ما يؤدي إلى مشاكل خطيرة، إذا ترك دون علاج، فقد يتسبب في مضاعفات داخل الجمجمة مثل التهاب السحايا. قد يؤدي أيضاً إلى التهاب النسيج الخلوي المداري، وهو عدوى أكثر حدة تحدث بعد الحاجز المداري. اطلبي العناية الطبية إذا كان طفلك يعاني من احمرار وتورم حول العين لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور أحمد حسنين استشاري عيون، ليعرفنا على الأسباب وعوامل الخطر والعلامات والأعراض والتشخيص والعلاج والوقاية من التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال.

1. أسباب التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

البكتيريا الأكثر شيوعاً التي تسبب التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج هي:

المكورات العنقودية الذهبية.

المكورات العقدية الرئوية.

الأبراج العقدية.

اللاهوائيات.

في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الفطريات مثل الرشاشيات أو الفطريات التهاب السليلة حول الحجاج. تقلصت فرص الإصابة بسبب المستدمية النزلية في السنوات الأخيرة بسبب لقاحات الإنفلونزا. ومع ذلك، كانت هناك حالات متزايدة من الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي حول الحجاج الناجم عن MRSA المقاوم للمضادات الحيوية (المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين).

2.عوامل الخطر لالتهاب النسيج الخلوي حول الحجاج

يمكن أن تؤدي الالتهابات أو الصدمات التالية إلى التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج حول العين.

التهاب الجيوب الأنفية.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

القوباء (عدوى الجلد).

دمل (نتوء على الجفن).

تورم الغدة الدمعية.

لدغة حشرة.

عضة الحيوان.

جرح.

عدوى الدم.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي حول الحجاج عن طريق اتباع العناية المناسبة بالجروح وعلاج الجلد أو التهابات الجهاز التنفسي في الوقت المناسب.

3. علامات وأعراض التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال.

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تشمل العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب النسيج الخلوي حول الحجاج:

حمامي (احمرار في الجلد). الجلد أحمر ولامع.

تورم العين والجفون.

دفء العينين. حار عند اللمس.

عطاء على اللمس.

حمى.

ألم في العين.

اطلبي العناية الطبية إذا لاحظت هذه التغييرات في عيني طفلك. يمكن أن يزيد التشخيص والعلاج المبكر من فرص الشفاء ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.

4. تشخيص التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

بعد الفحص البدني لعين طفلك، قد يقترح طبيب الأطفال أياً من الاختبارات التالية:

الفحص البصري: قد يتحقق طبيبك من حدة الطفل وحركات عضلات العين وضغط العين (ضغط العين).

الفحص العصبي: يتم تحليل رد فعل التلميذ تجاه الضوء وإيواؤه. قد يبحث طبيبك أيضاً عن وظائف الدماغ مثل التوازن والتنسيق وما إلى ذلك، لضمان عدم وجود مضاعفات داخل الجمجمة.

اختبارات الدم: قد يساعد هذا على تحديد البكتيريا وغيرها من الالتهابات والتغيرات المرتبطة بالعدوى في الدم.

تحليل إفرازات العين: قد تساعد عينات الإفرازات من العين على التعرف على البكتيريا.

التصوير: يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) للعثور على جسم غريب أو خراج أو تمزق في العين.

في معظم الحالات، قد يوصي طبيبك بعلاجات بعد التشخيص السريري. عادة ما يُطلب من الأشعة المقطعية استبعاد التهاب النسيج الخلوي المداري وتحديد المضاعفات داخل الجمجمة. لا تُقترح اختبارات الدم دائماً لأنها قد تكون سلبية في عدة حالات.

5. علاج التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال

يختلف العلاج اعتماداً على عمر الطفل وشدة المرض. ومع ذلك، يمكن أن يعالج أسبوعان من العلاج المناسب التهاب السليلة حول الحجاج.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، إلى دخول المستشفى. يحدث الاستشفاء لتوفير المضادات الحيوية الوريدية وعلاج المضاعفات المرتبطة بها. يمكن علاج الأطفال الأكبر سناً المصابين بعدوى خفيفة بمضادات حيوية فموية في العيادات الخارجية.

قد يوصي طبيب الأطفال الخاص بطفلك بأي من هذه الأدوية:

المضادات الحيوية: تُعطَى المضادات الحيوية لتثبيط نمو البكتيريا. عادة، يوصَى بخمسة إلى سبعة أيام من العلاج بالمضادات الحيوية مثل كليندامايسين، TMP - SMX بالإضافة إلى حمض أموكسيسيلين - كلافولانيك، أو سيفدينير. إذا استمر التهاب النسيج الخلوي، فهناك حاجة إلى علاج ممتد. تُعطَى المضادات الحيوية واسعة الطيف إذا لم يتم تطعيم طفلك ضد فيروس الإنفلونزا.

أسيتامينوفين: يستخدم لعلاج الحمى والألم. رغم أنه متاح بدون وصفة طبية، قد نحصل على وصفة طبية من الطبيب للجرعات الدقيقة. قد تؤدي جرعة زائدة من هذا الدواء إلى تلف الكبد.

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (إيبوبروفين): يساعد هذا الدواء على تقليل الألم والتورم والحمى.

التصريف الجراحي: إذا تعقد التهاب النسيج الخلوي إلى خراج، فقد يوصي طبيبك بإجراء جراحة لتصريف الصديد.

يُظهر معظم الأطفال استجابات فورية لعلاج المضادات الحيوية في العيادات الخارجية. الحالة مؤلمة للغاية ويحتاج الطفل إلى مسكنات الألم والمضادات الحيوية لعلاج العدوى ومنع المضاعفات. ومع ذلك، إذا لم تكن هناك علامات للتحسن في غضون يوم أو يومين، فقد يحتاج طفلك إلى المستشفى والمزيد من العلاجات.

6. نصائح لمنع التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال



قد تساعد النصائح التالية على منع التهاب النسيج الخلوي قبل الحجاجي أو الحاجزي عند الأطفال:

اتبعي ممارسات النظافة الجيدة.

حماية طفلك بمعدات السلامة أثناء ممارسة الرياضة.

إذا كان لديهم أي جروح، احتفظي بها نظيفة.

يمكنك استخدام مراهم المضادات الحيوية على الإصابات لمنع التلوث.

لا تدعيهم يسبحون إذا أصيبوا بجروح.

إعطاء اللقاحات الموصى بها في الوقت المحدد.

عالجي عدوى العين المبكرة.

يجب ألا يحك الطفل العين المصابة.

قطع أظافر الطفل بانتظام، حتى لا تخدش الدمامل الملتهبة على الجلد ثم فرك العين.

عالجي لدغات الحشرات بشكل عاجل.

قد تساعد لقاحات Hib والمكورات الرئوية في منع التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لدى الأطفال. يمكنك أيضاً رعاية أي إصابات على جلد طفلك. يمكن الحد من تكرار ومضاعفات التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج باتباع مسار الأدوية الموصوف.

متى نرى الطبيب؟

يجب عليك الاتصال برعاية طفلك الصحية إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحالة أو إذا لاحظت ما يلي:

احمرار وتورم العينين.

تصريف القيح من العينين.

حمى.

قشعريرة.

خطوط حمراء على المنطقة المصابة من الجلد.

في بعض الأحيان، قد يؤدي التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج إلى حالات الطوارئ.

يمكنك الاتصال بالطوارئ إذا لاحظت أياً مما يلي في طفلك:

صعوبة في التنفس.

نوبة.

النعاس.

صعوبة الاستيقاظ من النوم.

يمكنك طلب استشارة طبية فورية إذا كان طفلك:

متصلب الرقبة.

يعاني من صداع الرأس.

يتقيأ.

عدم وضوح الرؤية.

شفع (رؤية مزدوجة).

الحساسية للضوء الساطع.

انتفاخ العين.

ما سبق يشير إلى مضاعفات داخل الجمجمة. رغم أنها ليست حالة خطيرة، إلا أن اتباع خطة العلاج المناسبة يمكن أن يمنع المضاعفات داخل الجمجمة، والتي قد تكون قاتلة. يمكن أن يؤدي التهاب النسيج الخلوي الحجاجي غير المعالج أيضاً إلى فقدان الرؤية. يجب أخذ دورة كاملة للمضادات الحيوية.

لا توجد علاجات منزلية فعالة لعلاج هذه العدوى. يمكنك طلب الرعاية الطبية واتباع دورة المضادات الحيوية على النحو الموصى به.