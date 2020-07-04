المفوضية الأوروبية توافق على عقار ريمديسيفير علاجاً لفيروس كورونا

السبت 4 يوليه 2020

أعلنت المفوضية الأوروبية ، الجمعة، أنها منحت ترخيصاً مشروطا بالتسويق لعقار (ريمديسيفير) لعلاج المصابين بفيروس.



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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها " ان الترخيص جاء بناء على توصية من وكالة الأدوية الأوروبية اتبعها موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت "ان منح الترخيص جاء بعد أقل من شهر من تقديم التوصية ما يظهر بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة السريعة كلما توفرت علاجات جديدة".

ويعد عقار(ريمديسيفير) اول عقار للفيروس يرخص على مستوى الاتحاد الأوروبي.