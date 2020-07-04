تعرَّف على دلالة وجود بقع بيضاء وتقرحات على اللسان

كشف أطباء الأسنان من أستراليا عن المشاكل الصحية التي قد تشير إلى وجود بقع بيضاء وتقرحات في اللسان، حيث نصحوا بالعناية المستمرة بالفم للوقاية من مختلف الأمراض.

ووفقا للأطباء، فإن ظهور بقع بيضاء على اللسان يرجع إلى عدم اتباع وسائل النظافة للفم أو التدخين أو الشرب المنتظم للكحول، وفي حال عدم اختفاء هذه الأعراض خلال أسبوعين من التنظيف اليومي للسان أو نقصان كميتها، فيجب مراجعة الطبيب المختص.

وأشار الأطباء إلى أن البقع البيضاء والنتوءات على اللسان هي عدوى فطرية، واللطاخ الأبيض (عبارة عن بقع بيضاء تظهر في الغشاء المخاطي للفم) يمكن أن يسببه التبغ أو الكحول.

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وأضاف الأطباء أن اللون الوردي للسان يشير إلى العمل السيئ لبراعم التذوق والتوتر ونقص حمض الفوليك أو فيتامين بي 12. أما اللون الزهري الفاتح يمكن أن يشير إلى التهاب البلعوم الحاد أو الحمى القرمزية، حسب موقع "وان".

يوصي أطباء الأسنان بتنظيف الأسنان واللسان مرتين في اليوم، والتوقف عن التدخين وتناول كميات كبيرة من الحلويات، وشرب الكثير من الماء لتجنب جفاف الفم.

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