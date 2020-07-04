بنت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات علاقة فريدة مع سائق توصيل أصم في ظل الحجر الصحي، حيث التقطت الأم إيمي روبرتس، اللحظة التي وقفت فيها ابنتها تالولا بالقرب من بوابة الحديقة وهي تستقبل السائق هيرميس تيم جوزيف الذي يعمل في خدمة التوصيل بعبارة "أتمنى لك يومًا جيدًا" بلغة الإشارة.
وتفاجأ موظف التوصيل الذي يمر مرتين في الأسبوع بحي في بريطانيا بتصرف الطفلة الذكية كما ابتسم لها وحاول محادثتها، ولاقى مقطع الفيديو أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة بالإضافة إلى آلاف الإعجاب والمشاركة.
قد يهمك ايضا:
"ندى الأهدل" الطفلة اليمنية تجذب أنظار روّدا التواصل الاجتماعي
قضية اغتصاب "الطفلة إكرام" تثير جدلًا حقوقيًا في المغرب
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تشكر سائق توصيل أصم بلغة الإشارة في لحظة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.