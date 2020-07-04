شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الفيروس التاجي أكثر عرضة للسكتة الدماغية بـ 8 مرات من الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن مرضى الفيروس التاجي أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بمرضى الأنفلونزا، ووجد باحثون من ويل ويل كورنيل ميديسين في مدينة نيويورك أن 1.6 في المائة من المصابين بـ COVID-19 ، أصيبوا بسكتة دماغية.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية، بالمقارنة فإن 0.2 في المائة فقط من مرضى الأنفلونزا أصيبوا بسكتة دماغية بسبب انسداد في الدماغ ، مما يجعل احتمالات إصابتهم بالحالة الطبية أقل ثماني مرات من أولئك المصابين بفيروسات التاجية.

لم يمت أي من مرضى الأنفلونزا الذين أصيبوا بسكتة دماغية ، لكن تسعة من مرضى فيروس التاجية ماتوا.

درس الباحثون خطر السكتات الدماغية الإقفارية ، التي تحدث عندما يتم سد تدفق الدم إلى الدماغ، وهم أكثر صعوبة في العلاج وأكثر فتكًا من السكتات النزفية ، والتي تحدث عندما يتمزق الوعاء الضعيف في الدماغ وينزف في العضو.

حوالي 87 في المئة من جميع السكتات الدماغية هي السكتات الدماغية الإقفارية ، وفقًا لجمعية السكتات الدماغية الأمريكية، ومن أجل الدراسة المنشورة في JAMA Neurology ، نظر الفريق إلى 1،916 مريضًا زاروا قسم الطوارئ أو تم إدخالهم إلى المستشفى مع COVID-19 من 4 مارس 2020 ، حتى 2 مايو 2020.

تمت مقارنتهم مع 1،486 مريضًا ممن زاروا ER أو تم نقلهم إلى المستشفى بالإنفلونزا من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018، وأظهرت النتائج أن 31 مريضا بالفيروس التاجي أو 1.6 في المائة - أصيبوا بسكتة دماغية.

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وصل حوالي 26 في المائة إلى الطوارئ ويشكون من أعراض السكتة الدماغية بينما أصيب 74 في المائة بأحدهم أثناء دخولهم المستشفى، كان ثلث مرضى الفيروس التاجي الذين أصيبوا بسكتة دماغية يعانون من حالات حادة وكانوا على مراوح ميكانيكية.

كانت معدلات الوفيات أعلى بين مرضى COVID-19 المصابين بالسكتة الإقفارية مع وفاة 32 بالمائة مقارنة بـ 14 بالمائة من مرضى COVID-19 الذين لم يصابوا بسكتة إقفارية توفوا.

ومع ذلك ، أصيب ثلاثة مرضى بالإنفلونزا - بنسبة 0.2 في المائة فقط - بسكتة دماغية.

في المتوسط ​​، كان مرضى الأنفلونزا أصغر سنا وإناثا وكان لديهم حالات كامنة أقل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى.

"كانت نسبة المرضى الذين لديهم زيارات للضعف الجنسي والاستشفاء باستخدام COVID-19 الذين أصيبوا بسكتة إقفارية حادة أعلى من النسبة التي شوهدت في المرضى الذين زاروا الضعف الجنسي أو تم إدخالهم إلى المستشفى بالإنفلونزا".

"تشير هذه النتائج إلى أن الأطباء يجب أن يكونوا متيقظين للأعراض وعلامات السكتة الدماغية الحادة في المرضى الذين يعانون من COVID-19 بحيث يمكن إجراء تدخلات حساسة للوقت، إن أمكن لتقليل عبء الإعاقة طويلة الأجل."

في الولايات المتحدة ، هناك أكثر من 2.6 مليون حالة مؤكدة من الفيروس وأكثر من 128000 حالة وفاة.