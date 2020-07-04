شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شفائها من مرض نادربالأعصاب..راشيل تلتحق بكلية العلاج الطبيعى لتطبب نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة نادرة غيرت مجرى حياتها، عندما شعرت راشيل بيلى بوخز شديد فى القدمين أعتقدت أن ذلك نتيجة ارتدائها حذاء جديد ولكن استمر الألم لفترات فى الساقين والظهر، ثم تطور الأمر وأصبحت غير قادرة على المشى والحركة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، تم نقلها إلى المستشفى وتشخيصها بمتلازمة غيلان باري، وهى اضطراب عصبي يصيب واحدًا أو اثنين من كل 100000 شخص ، حيث يهاجم الجهاز المناعي الجهاز العصبي.



بيلى

تدهورت حالتها بسرعة وبعد ثلاثة أيام وُضعت على جهاز تنفس ووضعت في نهاية المطاف في غيبوبة ، وفقدت بيلي القدرة على الكلام والمشي والتنفس واضطرت للتواصل مع الأطباء بالإشارة.

ولكن بشكل ملحوظ ، بعد أن أمضت 59 يومًا في الرعاية الحرجة و 76 يومًا في إعادة التأهيل ، غادرت المستشفى ، بعد خمسة أشهر من اصابتها بالشلل.

وأعربت عن أملها في العودة إلى جامعة جون مورس بليفربول لدراسة علم الجريمة وعلم النفس، ولكن بعد أن ألهمتها "السحرة" الذين اعتنوا بها ، تحولت إلى درجة في العلاج الطبيعي في مدينتها مسقط رأسها نوتنغهام.



بعد الشفاء

Advertisements

حصلت الآن على الدرجة الأولى بعد تلقيها العلاج من قبل أحد أخصائي العلاج الطبيعي الذين ساعدوها على المشي مرة أخرى ، ومن المقرر أن تبدأ عملها في مستشفى رويال برومبتون بلندن في غضون أسبوعين.

تذكرت الآنسة بيلي ، البالغة من العمر 25 عامًا ، ليلتها بالخارج وتم نقلها إلى مستشفى مدينة نوتنغهام. قالت: `` شعرت بهذا الوخز في أصابع قدمي ، وبينما كنت أرقص في ذلك المساء ، شعرت بقدمي الثقيلة.

"لقد اعتقدت للتو أنه كان كعبي العالي الجديد، لكن الوضع كان أسوأ في اليوم التالي وانتهى بي الأمر إلى الذهاب إلى المستشفى بعد أن أصبحت ساقي سيئة للغاية وكان عليّ أن أزحف من السرير.

وتذكرت الاستيقاظ من غيبوبتها في المستشفى قائلة: `` أتذكر أنني كنت غاضبًا ومحبطًا من أن حياتي قد انتُزعت مني، وكانت السنة الأولى كابوسًا ، لقد كرهت كل لحظة منه كل شيء خططت له انقلب رأساً على عقب وشعرت بالضياع.

"ولكن كان هذا أيضًا أفضل شيء حدث لي - لأنني ما أنا عليه بسبب ذلك، لكنني فخور جداً بنفسي. لم أشعر أبدًا بالغضب أو الألم مثلما شعرت به في ذلك الوقت ، لكنه أعطاني غرضًا جديدًا، لا استطيع الانتظار لبدء هذا الفصل الجديد من حياتي ومساعدة الآخرين كما كنت ".

وأضافت بيلي" لم أكن أعرف الكثير عن العلاج الطبيعي ، اعتقدت أنها ساعدت لاعبي كرة القدم وتدليك الناس، لكنهم كانوا مثل الأبطال والسحرة اعتقدت أن ما فعلوه كان ببساطة مذهلاً وملهمًا.