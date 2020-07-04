شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب الشباب بالفيروس التاجي كورونا .. وصلوا ل 44% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن فيروس كورونا منذ ظهوره ارتبط بإصابات فئات محددة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن الشباب الآن انضموا أيضا إلى فئات الإصابة .

وجد تحليل صدر الأسبوع الماضي أن 44٪ من حالات الإصابة بفيروسات تاجية جديدة في كاليفورنيا كانت بين الأشخاص الذين يبلغون 34 عامًا أو أقل ، مقارنة بـ 29٪ قبل شهر، وفي الوقت نفسه ، وجد تحليل بيانات وزارة الصحة العامة في كاليفورنيا ، الذي أجراه عالم الأوبئة والأمراض المعدية جورج لمب ، أن نسبة الحالات من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا تنخفض.

والآن ، بعد أن شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة الأسبوع الماضي ، تعيد الولايات والمقاطعات إعادة النظر في خطط إعادة فتحها.

تفسير محتمل للارتفاع بين الشباب:

ووفقا لتقرير موقع “medical" من الأسهل كثيرًا إجراء اختبار COVID-19 هذه الأيام ، مما يعني أن الأشخاص الذين يعانون من حالات أخف أو حتى الأعراض ، الذين يميلون إلى الأصغر سنًا ، يكتشفون أن لديهم الفيروس .

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والوظائف التي يقوم بها الشباب يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. على الصعيد الوطني ، يوجد حوالي ثلث العمال فقط في الفئة العمرية من 16 إلى 34 عامًا ، ولكن أولئك الذين يعملون في وظائف أساسية تواجه الجمهور - وكذلك الصناعات التي بدأت في إعادة فتح أبوابها على نطاق أوسع في الأسابيع الأخيرة - يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنا.

في مجال البيع بالتجزئة ، حيث يخفف المسؤولون من قيود الإغلاق ، فإن حوالي 56٪ من العاملين في متاجر الملابس يبلغون 34 عامًا وأصغر ، وكذلك 70٪ من العاملين في متاجر الأحذية و 60٪ من العاملين في متاجر الإلكترونيات.

يبلغ ما يقرب من ثلثي عمال المطاعم 34 عامًا أو أقل ، وكذلك ما يقرب من نصف موظفي متاجر البقالة ، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل.

ومع ذلك ، هناك بعض الدلائل على أن الشباب أكثر عرضة للمخاطرة أثناء الوباء: في حين أن معظم الناس في جميع الفئات العمرية يبلغون أنهم يرتدون أقنعة باستمرار ، ويتجنبون المجموعات ويبقون على بعد ستة أقدام على الأقل عن الآخرين ، وجدت الدراسة الاستقصائية التي أجراها مركز السيطرة على الأمراض في مايو أنها أقل احتمالا بكثير من كبار السن ليقولوا أنهم يفعلون ذلك.