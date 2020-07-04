شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: 5 أدوية تخضع لتجربة المنظمة على 5500 مريض فى39 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له، أن حوالي 5500 مريض في 39 دولة تم تجنيدهم حتى الآن في تجربة التضامن التي تجريها منظمة الصحة العالمية على اكثر من دواء لفيروس كورونا لتقييم فعاليتهم في محاربة الفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال، إن منظمة الصحة العالمية، ستحصل قريباً على نتائج التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى فيروس كورونا COVID-19.

وأوضح، بدأت تجربة التضامن على 5 أدوية بمعرفة أكثر الادوية فعالية وامانا لعلاج مرضى فيروس كورونا، وهم عقار ريميديسيفير، ودواء هيدروكسي كلوروكين، وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية الايدز لوبينافير، ريتونافير مع الإنترفيرون.

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وقال، في وقت سابق من هذا الشهر، تم إيقاف الاختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، بعد أن أشارت الدراسات، إلى أنه لم يظهر أي فائدة في أولئك الذين يعانون من المرض، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون فعالًا كدواء وقائي.

من جانبه أكد الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيكون من الحكمة التكهن بالموعد الذي يمكن أن يكون فيه اللقاح جاهزًا ضد فيروس كورونا COVID-19، الجديد الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفي حين أن مرشح اللقاح قد يظهر فعاليته بحلول نهاية العام، كان السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

وأضاف، لا يوجد لقاح مثبت ضد المرض الآن، بينما يتم اختبار 18 مرشحًا محتملاً على البشر. وحث الدول على المضي قدما في تحديد مجموعات جديدة من الحالات، وتعقب المصابين، وعزلهم للمساعدة في كسر سلسلة انتقال عدوى فيروس كورونا.