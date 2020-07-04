فيتامين "البيوتين" سلاحكِ لمنع تساقُط الشعر ومضاعفة لماعيته

تُعاني كثيرات من شعر متساقط مع التقدم في السن ومتكسّر بلا حيويّة، فقد تلومين جيناتكِ الضعيفة ونظامكِ الغذائيّ أو حتّى مجفّف الشعر والصبغة. عوامل متعددّة تجتمع سويّةً لتفقد شعركِ لماعيّته وكثافته، لكن بوجود الفيتامينات ستسترجعين خصلاتكِ الطويلة والجذّابة. من بين العديد من الفيتامينات، سنطلعكِ اليوم في هذا المقال على البيوتين؛ ما هو، ما أهميته على الشعر وكيف تحصلين عليه.

البيوتين

يسمّى البيوتين بالفيتامين H أو بالفيتامين B7 (أحد مشتقات فيتامين B المركّب)، والذي يعتبر واحدا من الفيتامينات التي تذوب في المياه. يساعد هذا الفيتامين في تدفّق الدم إلى بصيلات الشعر وأنسجة البشرة.

فوائد البيوتين على الشعر

يحارب البيوتين تساقط الشعر، ويجعله أكثر كثافة.

يعالج البيوتين الشعر التالف والمتقصّف.

يساعد البيوتين في تنعيم الشعر الخشن والمجعّد.

يقوّي البيوتين الشعر من جذوره.

وهناك 3 طرق تساعدكِ في الحصول على الفيتامين B7 أي البيوتين، بهدف تقوية شعركِ، زيادة لماعيته ومنعه من التساقط:

تناولي مأكولات تحتوي على فيتامين B7 أو H مثل: السلمون، الأفوكادو، الموز، الفطر، الحليب، الخضار والبيض.

تناولي البيوتين على شكل مكمّل غذائيّ، شرط أن تستشيري طبيبكِ قبل أن تأخذيه.

طبّقي منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على فيتامين البيوتين:

BRIOGEO Scalp Revival Charcoal + Biotin Dry Shampoo

يحتوي الشامبو الجاف من بريوجيو على فيتامين البيوتين الذي يمتصّ الزيوت الزائدة من الشعر، لإعادة الحيوية إلى الخصلات، كما يعمل على تنظيفه من العمق. هذا المستحضر غني بالطين والأرز اللذين يساهمان في تعزيز نمو الشعر.

DRYBAR Southern Belle Volume Boosting Shampoo

يعمل هذا الشامبو من درايبار على تقوية الشعر ومنعه من التساقط، كما يساهم في الحد من جفافه بفضل احتوائه على البيوتين.

PETER THOMAS ROTH Mega-Rich™ Conditioner

يحتوي مرطب الشعر هذا من بيتر توماس روث على البيوتين B7 والفيتامينين C وE، ما يساعد في ترطيب الخصلات من العمق وزيادة لماعيتها.

ALTERNA HAIRCARE CAVIAR Anti-Aging® Multiplying Volume Styling Mist

يحتوي رذاذ الشعر هذا من ألتيرنا هير كير كافيار على البيوتين، الذي لا يساعد في ترطيب الشعر فحسب، بل يعمل على تقويته من الجذور. إضافة إلى ذلك، هذا المنتج غني بالأوميغا 3 الذي يزوّد الخصلات باللماعية والحيوية.

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