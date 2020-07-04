شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوربية توافق على استخدام عقار"ريميديسيفير"لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت المفوضية الأوروبية، على استخدام عقار ريميديسيفير لعلاج فيروس كورونا، مما يجعله أول علاج مرخص في المنطقة لعلاج كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة "روتيرز".

وقالت الوكالة، ان المفوضية منحت موافقة مشروطة لاستخدام عقار ريميديسيفير المضاد للفيروسات لعلاج مرضى فيروس كورونا "COVID-19 " الذين يعانون من مضاعفات شديدة، مما يجعله أول علاج مرخص في المنطقة لعلاج الفيروس.

وأضافت الوكالة، تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد فقط من إعطاء هيئة الأدوية الأوروبية (EMA) الضوء الأخضر والموافقة على الدواء، الذي تنتجه شركة جلياد "Gilead "، لاستخدامه في البالغين والمراهقين من سن 12 عامًا الذين يعانون أيضًا من الالتهاب الرئوي، ويتطلبون الدعم بالأكسجين.

كما يأتي أيضًا بعد أيام قليلة من تخصيص الشركة تقريبًا، جميع إمداداتها من "ريميديسيفير" للولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما أثار مخاوف بشأن توفيره في أماكن أخرى.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الأغذية، في بيان "لن نترك أي فرصة لتوفير علاجات أو لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.

Advertisements

وقالت المفوضية، إنها ستجري مفاوضات مع شركة جيلياد للحصول على جرعات من عقار ريميديسيفير لــ 27 دولة من فى الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هناك طلب مرتفع على عقار "Remdesivir " بعد أن ساعد الدواء الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد على تقصير أوقات الشفاء في المستشفى في تجربة سريرية

وقالت الوكالة، يعتقد أنه أكثر فعالية في علاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 في وقت مبكر من مسار المرض من العلاجات الأخرى مثل "ديكساميثازون" الستيرويد.

ومع ذلك، نظرًا لأنه يتم إعطاء ريميديسيفير عن طريق الوريد على مدى فترة 5 أيام على الأقل، فإنه يتم استخدامه بشكل عام في المرضى الذين يعانون من مضاعفا شديدة ليحتاجوا إلى دخول المستشفى.

من جانبها، قالت شركة جيلياد: إن الضوء الأخضر الذى منحه الاتحاد الأوروبي للدواء يوسع دائرة استخدامه في جميع أنحاء العالم، وقد قامت الولايات المتحدة باستخدامه في حالات الطوارئ، كما تمت الموافقة عليه كعلاج لفيروس كورونا COVID-19 في اليابان، وتايوان، والهند، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.

وقالت المفوضية، إن منح التسويق المشروط، هو أحد الآليات التنظيمية للاتحاد الأوروبي، التي تم إنشاؤها لتسهيل الوصول المبكر للأدوية التي تلبي حاجة طبية، بما في ذلك الحالات الطارئة استجابة لتهديدات الصحة العامة، مثل وباء فيروس كورونا الحالي.

وأضافت الوكالة، إن الموافقة صالحة لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها أو تحويلها إلى تفويض تسويق غير مشروط، إذا كانت جميع البيانات الضرورية متوفرة حول فعاليته وآثاره الجانبية.