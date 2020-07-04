شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: البرازيل توافق على إجراء تجارب للقاح كورونا المحتمل لشركة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية بالبرازيل،" Anvisa"، على التجارب السريرية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا، الذى طورته شركة "سينوفاك الصينية"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

يقود الدراسة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة فى 11 يونيو، معهد بوتانتان، وهو مركز أبحاث تموله ولاية ساو باولو، وتعتبر الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية بالبرازيل، مؤسسة تنظيمية تتبع الحكومة البرازيلية، دورها مشابهه لدور هيئة الأغذية الأدوية الأمريكية"FDA"، من خلال الموافقة على إقرار الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتصنيع الأغذية.

وقالت وكالة رويترز، لا يقتصر الاتفاق مع سينوفاك "Sinovac "على التجارب فحسب، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا لإنتاج اللقاح المحتمل محليًا.

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في 29 يونيو، قال جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو أن 9000 متطوع قد تم تسجيلهم بالفعل لاختبار لقاح فيروس كورونا COVID-19.

وأضافت، ستجري التجارب فى 12 مركزًا بحثيًا في 6 ولايات برازيلية: ساو باولو، وريو دي جانيرو، وميناس جيرايس، وبرازيليا، وريو غراندي دو سول وبارانا.

وتأتي موافقة الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية بالبرازيل "أنفيسا"، بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة مؤكدة بفيروس كورونا، COVID-19 ، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، والتي تعتبر ثاني أسوأ دولة يتفشى فيها فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة، وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 1290 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 63.174 قتيل.