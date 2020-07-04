شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر تدخين الشيشة والسجائر الإلكترونية والتبغ على صحتك وما علاقته بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة يوهانس جوتنبرج في ماينز، بألمانيا أن التدخين والسجائر الإلكترونية ضاران بالصحة، حيث إن كليهما على حد سواء يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات COVID-19 الخطيرة، علاوة على أضراره الصحية الأخرى، بحسب ما ذكر موقع "Healthline".

وتعد الدراسة، التي يقودها الدكتور توماس مونزيل، رئيس قسم أمراض القلب في المركز الطبي الجامعي في جامعة يوهانس جوتنبرج الألمانية أول دراسة رئيسية تقارن الأشكال الثلاثة للتدخين: التبغ والسجائر الإلكترونية والشيشة.

قال الدكتور أوسيتا أونوجا، مدير مختبر الابتكار الجراحي في مستشفى جون واين للسرطان ومعهد في سانتا مونيكا بكاليفورنيا: "وجدت هذه الدراسة، إلى جانب العديد من الدراسات الأخرى، أن التدخين والشيشة يسببان ضررًا كبيرًا لنظام القلب والأوعية الدموية ويتلفان فسيولوجيا الرئة التي تضعف الجهاز التنفسي، حيث يودي إلى تصلب الشرايين، وهذا يسبب الالتهاب وتلف الحمض النووي ".

وأضاف قائلاً: "كلها ضارة" ، مشيراً إلى أن الدراسات حول السجائر أكثر من أي نوع آخر ، لذلك هناك المزيد من البيانات لإثبات جميع الآثار الضارة على الجسم للتدخين الالكتروني الجديد نسبيًا ولم يتم دراسته على نطاق واسع".

على الرغم من الحاجة لمزيد من الاستقصاء، خلصت الدراسة إلى أن "تدخين الشيشة ليس أقل ضرراً من تدخين التبغ وبالتالي لا يمكن اعتباره بديلاً صحياً".

وقال الدكتور ألفين سينج، أخصائي أمراض الرئة لدى الأطفال في مستشفى ميرسي للأطفال في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري: "استنشاق بخار الماء له مخاطر أيضًا، حيث لا تزال تستنشق مواد كيميائية ساخنة لدرجة حرارة أعلى".

وتحتوي السجائر على المزيد من المواد الكيميائية، التي يتم تسخينها في درجات حرارة أعلى، مما يزيد من خطر حدوث ضرر شديد بمرور الوقت.

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يتم تسخين السجائر الإلكترونية في درجات حرارة منخفضة - 400 درجة مقارنة بـ 700 إلى 800 درجة في السجائر - ولكن لا يزال من الممكن أن تسبب بعض الإصابات.

نظر الباحثون إلى مجموعة من الدراسات التي قاموا بتقديرها على أنها تقدم مستويات قوية أو جيدة أو متوسطة من الأدلة على الأنواع الثلاثة للتدخين.

بالمقارنة مع غير المدخنين، زادت سجائر التبغ من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بنسبة 704 % (مستوى جيد من الأدلة).

زادت الشيشة من مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 218%(قوية) وزادت السجائر الإلكترونية بنسبة 194 % (جيدة).

زادت سجائر التبغ من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 1،210 % (قوية) ، وزادت الشيشة ذلك بنسبة 122 % (قوية) لكن لم يكن مستوى الأدلة على السجائر الإلكترونية كافياً لاستخلاص استنتاجات موثوقة.

قال أونوجا: "لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن الدخان لا يسبب ضررا للجهاز التنفسي".

ويحاول الناس استخدام التدخين الإلكتروني كوسيلة لمساعدة المرضى على الإقلاع عن التدخين بسبب الافتراض بأن التدخين الإلكتروني ليس سيئا مثل تدخين السجائر.

هذه الدراسة مهمة للغاية لأنها أثبتت أن هناك خطر كبير للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة من تدخين السجائر العادية وأيضًا من التدخين الإلكتروني .