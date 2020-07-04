شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يلجأون لاستخدام غاز الضحك لعلاج مرضى اضطراب ما بعد الصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دراسة تجريبية جديدة من قبل جامعة شيكاغو للطب وفريق كلية الطب بجامعة ستانفورد، لمحة سريعة عن كيفية فوائد استخدام أكسيد النيتروز والمعروف باسم غاز الضحك، لتوفير راحة مؤقتة للمحاربين القدماء الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، حسب ما ذكرته صحيفة neuroscience العلمية.

ووفقا للدراسة فإن المحاربين القدماء الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ، يمكن أن يعانوا من أعراض مثل القلق والغضب والاكتئاب وهى ما تسبب تأثيرا مدمرا على صحتهم وروتينهم اليومي وعلاقاتهم ونوعية حياتهم بشكل عام.

قال طبيب التخدير بيتر ناجيل رئيس قسم التخدير والعناية المركزة في جامعة شيكاغو إن العلاجات الفعالة لضغط ما بعد الصدمة محدودة بالرغم من صغر حجمها ، إلا أن هذه الدراسة تُظهر الوعد المبكر باستخدام أكسيد النيتروز لتخفيف أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بسرعة".

يمكن أن تؤدي النتائج ، المستندة إلى دراسة أجريت على ثلاثة من قدامى المحاربين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ونشرت في مجلة الطب النفسي السريري ، إلى تحسين العلاجات لاضطراب نفسي أثر على الآلاف من الأعضاء الحاليين والسابقين في الجيش الأمريكي.

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لهذه الدراسة الجديدة ، طُلب من ثلاثة قدامى المحاربين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة استنشاق جرعة واحدة لمدة ساعة واحدة من 50٪ من أكسيد النيتروز و 50٪ من الأكسجين من خلال قناع الوجه، في غضون ساعات بعد تنفس أكسيد النيتروز ، أبلغ اثنان من المرضى عن تحسن ملحوظ في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لديهم،و استمر هذا التحسن لمدة أسبوع لأحد المرضى ، بينما عادت أعراض المريض الآخر تدريجيًا على مدار الأسبوع أفاد المريض الثالث بتحسن بعد ساعتين من العلاج لكنه عاد إلى الشعور بالأعراض في اليوم التالي.

وأوضح الباحثين فى الدراسة أنه مثل العديد من العلاجات الأخرى فأن أكسيد النيتروز فعال لبعض المرضى وليس للبعض الآخر

يُعرف أكسيد النيتروز بشكل شائع باستخدامه من قبل أطباء الأسنان ، وهو دواء منخفض التكلفة وسهل الاستخدا،. على الرغم من أن بعض المرضى قد يعانون من آثار جانبية مثل الغثيان أو القيء أثناء تلقي أكسيد النيتروز ، فإن التفاعلات مؤقتة.

ويعمل أكسيد النيتروز ، مثل الكيتامين ، وهو مخدر حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا في شكل رذاذ أنفي لعلاج الاكتئاب الرئيسي.