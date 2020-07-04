أغذية غنية بالزنك والفيتامينات تقوي المناعة لمواجهة كورونا

ينصح خبراء التغذية باتباع الطرق السليمة، لتقوية جهاز المناعة لمواجهة الأوبئة والفيروسات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ومع انطلاق حملة "أنت مسؤول" المعنية بزيادة الوعي بشأن مضار الفيروس وكيفية تجنبه، فإن الاعتناء بالصحة عبر تناول الأطعمة التي تقوي جهاز المناعة، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على النظافة الشخصية، من أبرز الخطوات لمواجهة فيروس كورونا.

الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة في مصر، وضع في تصريحات لـ"الخليج 365" روشتة غذائية لتقوية المناعة.



وقال ساري إن تعزيز جهاز المناعة يعتمد على تناول الشخص بعض الأطعمة الغنية بالزنك الذي يمثل عنصرا فعلا في تقوية جهاز المناعة.

وأضاف أن الأطعمة الغنية بالزنك هي اللحوم والدواجن والأسماك، والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان، والبقول مثل العدس والفول والحمص.





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ونصح استشاري التغذية بتناول الوجبات الغنية بفتامين "سي"، مثل الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون والفروالة والجوافة والفلفل الملون وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ ، مؤكدا أن تناول الأغذية التى تحتوى على فيتامين "أ" تساعد على تقوية جهاز المناعة، مثل الجزر البطاطا والطماطم.





وعن الأطعمة التي ينبغي تجنبها للحفاظ على المناعة، نصح ساري بالابتعاد عن البسكويت والمعجنات، لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية والسكر، والتي تؤدي إلى الالتهابات وزيادة الوزن، وتشكل تهديدًا مضاعفاً لجهاز المناعة.







وشدد على أن المشروبات الغازية من المحظورات، لأنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية، وتؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن وقيمتها الغذائية ضعيفة جدا، ما يؤثر على وظائف جهاز المناعة.

وتابع أن الأمر نفسه ينطبق على مشروبات الطاقة لما تحتويه من نسبة عالية من السكر، والكافيين، مشددا على خطورة الأطعمة المقلية، كالبطاطس وأجنحة الدجاج المقلية، لارتفاع نسبة الدهون بها، ما ينال من مناعة الجسم.



ونصح ساري أيضا بتناول دقيق القمح الكامل والفاكهة والخضروات بصفة عامة ومستمرة لتعزيز المناعة.

