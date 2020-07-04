كورونا حول العالم.. تجربة مصل صيني بالبرازيل وأعلى قفزة يومية في إصابات الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 529 ألفاً و197 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 11 مليونا و197 ألفاً و278 إصابة، وتمَّ إعلان تعافي 6 ملايين و342 ألفاً و850 مصابين، حتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

البرازيل تسمح بتجربة مصل صيني

ذكرت الصحيفة الرسمية بالبرازيل إن هيئة "أنفيزا" للرقابة الصحية وافقت، الجمعة، على التجارب السريرية لمصل محتمل لفيروس كورونا طورته شركة "سينوفاك" الصينية.

ويرأس هذه الدراسة، التي أُعلن عنها لأول مرة في 11 يونيو/حزيران، معهد "بوتانتان" للأبحاث والذي تموله ولاية ساو باولو.

ولا يشمل الاتفاق مع سينوفاك التجارب فحسب، وإنما نقل التكنولوجيا لإنتاج المصل المحتمل محلياً.

وقال جواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو في 29 يونيو/حزيران إن 9 آلاف متطوع سجلوا بالفعل أسماءهم لتجربة المصل ضد "كوفيد-19" وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال دوريا إن 12 مركز أبحاث سيجري التجارب في 6 ولايات برازيلية.

وتأتي موافقة أنفيزا بعد أن تجاوزت البرازيل 1.5 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" طبقا لبيانات وزارة الصحة ليصبح ثاني أسوأ تفش بعد الولايات المتحدة.





3 إصابات جديدة في بر الصين الرئيسي

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، السبت، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي في 3 يوليو/تموز مقابل 5 حالات قبل يوم.

وأضافت اللجنة في بيان أن حالتين من الحالات الثلاثة واردتان من الخارج في حين سجلت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة، ولا توجد حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضاً 4 حالات إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.





ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 196096

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 422 إلى 196096.

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 7 حالات إلى 9010.





لليوم الثالث.. إصابات طوكيو تفوق المئة

أعلنت العاصمة اليابانية، طوكيو رصد نحو 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، السبت، في ثالث يوم على التوالي يزيد فيه عدد الحالات اليومية عن المئة.

Advertisements

وتزايد عدد إصابات كورونا في طوكيو لأعلى مستوى في شهرين بسبب انتشار الفيروس في أماكن السهر بالمدينة.

وسجلت طوكيو الجمعة 124 إصابة جديدة ارتفاعاً من 107 حالات في اليوم السابق.

إصابات روسيا تقترب من 675 ألفاً

ارتفاع إصابات كورونا في روسيا إلى 675 ألفا والوفيات تتجاوز 10 آلاف

سجلت روسيا السبت 6632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 674515.

وقالت السلطات إن 168 شخصاً لاقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 10027.





تعافي 667 حالة في الكويت

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، شفاء 667 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، السبت، أن إجمالي المتعافين بلغ 39.943، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.





أعلى نسبة إصابات يومية بالهند

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند إلى 648 ألفاً و315 إصابة، بعدما سجلت البلاد أعلى نسبة للإصابات، السبت، بواقع 22 ألفاً و771 إصابة

وسجلت وزارة الصحة الهندية 442 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفاً و655.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 394 ألفا و226 شخصا، فيما وصل عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا إلى 235 الفا و433 حالة.





1447 إصابة جديدة في إندونيسيا

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، السبت، إن البلاد سجلت 1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي إلى 62142 إصابة.

وأضاف أن هناك 53 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3089.