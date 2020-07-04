شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اعراض التهاب الأذن الوسطى الحاد عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب الأذن الوسطى الحاد هو نوع مؤلم من عدوى الأذن يحدث عندما تلتهب المنطقة خلف طبلة الأذن وتسمى الأذن الوسطى، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك بعض السلوكيات لدى الأطفال تؤكد إصابتهم بالتهاب الأذن الوسطى وأهمها نوبات من الضجة والبكاء الشديد عند الرضع، أو الشكوى من ألم في الأذن عند الأطفال الأكبر سنًا.

أعراض التهاب الأذن الوسطى الحاد





قد يعاني الرضع والأطفال من واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

بكاء، التهيج، الأرق، شد الأذنين، ألم الأذن، صداع، الم الرقبة، شعور بالامتلاء في الأذن، تصريف السوائل من الأذن، حمى، التقيؤ، إسهال، التهيج، عدم التوازن، فقدان السمع.

اسباب التهاب الأذن الوسطى الحاد

أنبوب استاكيوس هو الأنبوب الذي يمتد من منتصف الأذن إلى مؤخرة الحلق، يحدث التهاب الأذن الوسطى عندما يصبح أنبوب استاكيوس متورمًا أو مسدودًا ويحبس السوائل في الأذن الوسطى، يمكن أن يصاب السائل المحبوس بالعدوى في الأطفال الصغار ، يكون أنبوب استاكيوس أقصر وأكثر أفقيًا من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين هذا يجعله أكثر عرضة للإصابة.

يمكن أن يصبح أنبوب استاكيوس منتفخًا أو مسدودًا لعدة أسباب:

الحساسية، برد، الأنفلونزا، عدوى في الجيوب الأنفية، دخان السجائر، الرضاعه أثناء الاستلقاء (عند الرضع).

المعرضون لخطر التهاب الأذن الوسطى الحاد

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الأطفال فى عمر بين 6 و 36 شهرًا.

الرضاعه أثناء الاستلقاء (عند الرضع).

التعرض لدخان السجائر.

التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء.

الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا أو جيوب أو أذن حديثة.

تلعب الوراثة أيضًا دورًا في زيادة خطر إصابة الطفل بالتهاب الأذن الوسطى.

طرق علاج التهاب الأذن الوسطى الحاد

تزول غالبية حالات عدوى التهاب الاذن الوسطى دون علاج بالمضادات الحيوية، عادةً ما يوصى بالعلاج المنزلي ومسكنات الألم قبل تجربة المضادات الحيوية لتجنب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وتقليل خطر ردود الفعل السلبية من المضادات الحيوية تشمل علاجات التهاب الاذن الوسطى وضع منشفة دافئة ورطبة على الأذن المصابة، استخدام قطرات أذن لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الألم، تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية مثل إيبوبروفين.

عادة ما تتحسن عدوى التهاب الاذن الوسطى دون أي مضاعفات ، ولكن قد تحدث العدوى مرة أخرى، قد يعاني الطفل أيضًا من فقدان السمع المؤقت لفترة قصيرة وقد تسبب عدوى التهاب الاذن الوسطى التهابات الأذن المتكررة، تضخم اللحمية، تضخم اللوزتين، تمزق طبلة الأذن، ورم صفراوي ، وهو نمو في الأذن الوسطى.