مراهقة تصمّم فستان "كورونا" لتعبّر عن معاناة العالم من الوباء

ظهرت فى الفترة الأخيرة العديد من الابتكارات المختلفة لحلوى وأغانى وغيرها من الابتكارات التى أطلق عليها اسم "فيروس كورونا"، وآخرها فستان صممته مراهقة تدعى بيتن مانكر، لتشترك به فى مسابقة Duck Brand's Stuck at Prبيتن مانكر، لتشترك به فى مسابقة Duck Brand's Stuck at Prom لتحصل على منحة دراسية في يناير، حيث طُلب من المشاركين في المسابقة عمل أزياء لحفلة موسيقom لتحصل على منحةفلة موسيقية خاصة بهم من شريط Duck Brand Duct ، وارتداء الزى للفوز بمنحة دراسية بقيمة 10000 دولار نقدًا، وفقاً لما ذكره موقع " insider".

قررت مانكر فى البداية تصميم فستان لفنانيها المفضلين، مثل ليوناردو دافينشي ، ولكن بعد انتشار جائحة فيروس كورونا وإلغاء حفلة التخرج، قررت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، أن تغير خطتها لتصمم فستان معبر عن الوباء، الذى يعانى منه العالم.

استخدمت مانكر 41 لفة من الشريط اللاصق لتصميم الفستان الأزرق، وحرصت على تصميم بعض المشاهد على الفستان والمعبرة عما يعانيه العالم بسبب الفيروس، مثل رسم أطباء يرتدون أقنعة طبية وأشخاص تحاول الهروب للنجاة من الفيروس، وفى منتصف الفستان، صممت مانكر رجلًا لديه فقاعة فكر مشوشة فوق رأسه، لتشير إلى كل شخص يعاني من الصحة العقلية خلال هذه الفترة.

استغرقت مانكر أكثر من 395 ساعة لتصميم الفستان، كما صممت له قناع وجه "Flatten the curve" ، ودبابيس شعر، وباقة من لفات ورق التواليت ، ومحفظة مرسوم عليها فيروس كورونا، بهدف أن تذكر الناس بأن الوباء لابد أن ينتهى .

نشرت والدة مانكر فستان ابنتها على موقع التواصل الإجتماعى"الفيس بوك"، والذى نال إعجاب الكثير من رواد الموقع، حتى حقق 253 ألف مشاركة حتى الأن، ومن ناحية أخرى، أخبرت مانكر، في 30 يونيو أنها تم اختيارها كواحدة من أفضل المرشحين للنهائيين في العلامة التجارية "داك براند"، وهى الأن فى الإنتظار على التصويت لتصميم الفستان وإتاحته على الموقع الإلكترونى الخاص للعلامة التجارية.