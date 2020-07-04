ابنة بيل جيتس تكشف تفاصيل علاقتها بالفارس المصرى "نايل نصار"

تجمع جنيفر جيتس، ابنة الملياردير الأميركى بيل جيتس، علاقة قوية بخطيبها الفارس المصرى"نايل نصار"، ويبدو أن علاقتهما مميزة جدا، إذ تحدثت ابنة جيتس، وكشفت تفاصيل عن علاقتهمان وتستمر فى الإشادة به، ومدح خطيبها، وأكدت جنيفر وهى خريجة ستانفورد البالغة من العمر 23 عاما، فى حوار لمجلة "سايد لاينز ماجازين" التي تختص بالفروسية، أن "نايل" ، دائما ما يذكرها بأمر مهم للغاية هو أن تؤمن بنفسها، وفقا لحديثها، وتابعت :"أنا محظوظة جدا ليكون لدي شريك كهذا"، وفقا لموقع سبوتنيك.

وكشفت جيتس أن خطيبها، كثيرا ما يدعمها، ووصفته بأنه شخص متواضع ومخلص، مضيفة :"أنا أتطلع إلى بناء حياة معه"، وكانت جينيفر بيل جيتس، قد احتفلت شهر أبريل الماضى، بعيد ميلادها الـ23 بمجموعة من الصور التي تلخص أبرز الأحداث التي مرت بها في العام المنصرم، ونشرت جينيفر جيتس على حسابها بموقع "انستجرام" صورها مع خطيبها المصري نايل نصار.

وكتبت جينيفر بيل جيتس، بمناسبة عيد ميلادها، قائلة: "كان 23 عامًا كبيرًا في نواح كثيرة. الكثير من التعلم ، الضحك ، وجع القلب ، والصراعات ، والانتصارات ، والحب ، والنمو والفرح - وما كنت لأرغب في ذلك بأي طريقة أخرى. من تحريك وبدء مدرسة الطب إلى المشاركة في 5 مسابقات والانخراط في حب حياتي".

وتابعت: "أنا سعيدة لوجود العديد من الأشخاص الرائعين بجانبي من خلال كل شيء، وخاصة نايل نصار، خطيب عيد الميلاد في الحجر الصحي الذي جعله يوم خاص جدا، شكرا لكل من بعث التهنئة، ولكم دعمكم في هذه الرحلة نسمي الحياة. لا استطيع الانتظار لرؤية ما بعد 24 في المخزن".

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