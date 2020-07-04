شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإجهاد على ضعف المناعة عديدة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصبح الإجهاد جزءًا لا مفر منه في حياتنا، وقد يختار بعض الناس التعايش مع هذا الضغط، بينما يحاول البعض الآخر التخلص منه من أجل الرفاهية. ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكنك أن تصاب بالتوتر بسهولة ولكن من الصعب التخلص من التوتر، قد لا تعرف ذلك ، لكن الإجهاد يؤثر بشكل كبير على مناعتك.

و في هذه الأيام عندما نتعرض لوباء مناعي ذاتي ، فإن الحفاظ على مناعة قوية أمر في غاية الأهمية، لذا تعلم كيف يؤثر الإجهاد على جهاز المناعة ونصائح لدرء المخاطر الصحية.



العلاقة بين الإجهاد والجهاز المناعييساعد جهاز المناعة في حماية أجسامنا من الأمراض، ولكن عندما تكون تحت الضغط ، فإن جهاز المناعة لديك يبدأ فى الضعف، فمناعتنا مثل جدار في أجسادنا ، إذا كان قوياً ، فإن الفيروس أو بعض الأمراض لا يهاجم أجسادنا. ولكن إذا كان الجدار نفسه ضعيفًا ، فيمكن للأمراض أن تهاجم أجسادنا بسهولة. " العلاقة بين الإجهاد والجهاز المناعييساعد جهاز المناعة في حماية أجسامنا من الأمراض، ولكن عندما تكون تحت الضغط ، فإن جهاز المناعة لديك يبدأ فى الضعف، فمناعتنا مثل جدار في أجسادنا ، إذا كان قوياً ، فإن الفيروس أو بعض الأمراض لا يهاجم أجسادنا. ولكن إذا كان الجدار نفسه ضعيفًا ، فيمكن للأمراض أن تهاجم أجسادنا بسهولة. "

منذ وباء فيروس كورونا أصبحت المناعة أضعف، وهناك سببان وراء ذلك ، حيث يكون الخوف والتوتر هما السببان الرئيسيان، فالخوف من الفيروس ينشر الخوف بين الناس ، وهو ما يسبب الإجهاد وعندما نتوتر ، تضعف المناعة أيضًا.

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أيضا ، بسبب الإجهاد ، نعتمد عادات خاطئة ، والتي تشمل - التدخين والشرب والنوم في الوقت الخطأ أو اضطرابات النوم، وكل هذا يضعك تحت الضغط ويؤثر تدريجيًا على مناعتك أيضًا،و بسبب ضعف المناعة ، تبدأ في الإصابة بالمرض مرارًا وتكرارًا، ويمكن أن يساعد شرب شاي الزعفران في تخفيف التوتر وتعزيز الحصانة.



الآثار الجانبية للإجهادكثير من الناس ليسوا على دراية ببعض الآثار الجانبية وآثار الإجهاد ، مما يسبب تأخيرات في السيطرة عليه، فلابد أنك سمعت بعض الأعراض الشائعة للإجهاد ، والتي قد تشمل زيادة الوزن أو حدوثه ، والصداع المتكرر ، وفقدان الشهية أو زيادتها ، وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. الآثار الجانبية للإجهادكثير من الناس ليسوا على دراية ببعض الآثار الجانبية وآثار الإجهاد ، مما يسبب تأخيرات في السيطرة عليه، فلابد أنك سمعت بعض الأعراض الشائعة للإجهاد ، والتي قد تشمل زيادة الوزن أو حدوثه ، والصداع المتكرر ، وفقدان الشهية أو زيادتها ، وكذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤثر الإجهاد أيضًا على بشرتك وشعرك، ولكننا هنا نقول أثرًا جانبيًا آخر غير معروف للإجهاد وهو ضعف المناعة.





آثار ضارة أخرى على الجسمبالإضافة إلى مناعتك ، يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على الهضم، يمكن أن يسبب لك هذا مشاكل مثل الغثيان والقيء والمزيد.

يمكن أن يسبب الكثير من الإجهاد أيضًا التعب وعدم القدرة على أداء مهام مختلفة.

يمكن أن يسبب الإجهاد الأرق وارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس وتقلبات المزاج والصداع المتكرر وما إلى ذلك.