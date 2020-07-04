فوائد زيت حبة البركة على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت حبة البركة واحد من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما يدخل فى مستحضرات التجميل ويعمل على نضارة البشرة وعلاج بعض المشاكل الجلدية، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فان فوائد زيت حبة البركة هى:

فوائد زيت حبة البركة على صحة الجسم

1:يحتوى زيت حبة البركة على بعض الخصائص التى تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون والترهلات.

2:يحتوى زيت حبة البركة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والخصائص التى تعمل على الحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية والأورام.

3:يحافظ على صحة الكلى والكبد ويحد من خطر الاصابة بالامراض ، كما انه يطرد السموم من الجسم.

4:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الاصابة بالفيروسات والجراثيم.

5:لزيت حبة البركة خصائص هائلة فى تعزيز مستوى نسبة السكر فى الدم.

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فوائد زيت حبة البركة على صحة الجلد

1:يحتوى زيت حبة البركة على نسبة عالية من الخصائص والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة .

2: وفقا للعديد من الدراسات والأبحاث فإن زيت الحبة البركة له قدرة هائلة على علاج الاكزيما ، وهى من أشهر الامراض الجلدية، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص المضادة للالتهاب.

3:يساعد زيت حبة البركة على علاج حب الشباب والالتهابات والبقع الداكنة.

4:يحتوى زيت حبة البركة على العديد من الخصائص التى تساعد فى علاج الصدفية.

5:يحد من خطر الاصابة بالتجاعيد المبكرة على البشرة ويساعد على نضارتها وجمالها.