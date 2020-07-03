إصابات كورونا تتجاوز 11 مليونا.. والصحة العالمية: نتائج مبشرة خلال أسبوعين

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 11 مليونا، الجمعة، وفقا لإحصاء رويترز، في منعطف مهم آخر في تفشي المرض الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في 7 أشهر.



وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدد أكبر من مثلي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن المنظمة تتوقع ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى كوفيد-19.





وقال مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إنه ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح كورونا جاهزا للتوزيع على نطاق جماهيري.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام، إلا أن السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

وقالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية إن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، لرويترز على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف "أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع".

وأضافت أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة جمعت حتى الآن 60 ألف عينة من المرض.





وتعمل كثير من الدول الأشد تضررا على تخفيف إجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس مع إجراء تعديلات واسعة النطاق على أنماط العمل والحياة يمكن أن تستمر لعام أو أكثر إلى حين توافر اللقاح.

وتعاني بعض البلدان من عودة الزيادة في حالات الإصابة، الأمر الذي يدفع السلطات إلى معاودة فرض إجراءات العزل جزئيا، فيما يقول خبراء إنه يمكن أن يكون نمطا متكرر الحدوث حتى عام 2021.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 55400 إصابة بمرض كوفيد-19، الخميس، وهو رقم قياسي عالمي جديد للحالات المسجلة في يوم واحد، حيث زادت الإصابات في غالبية الولايات. وأوقف بعض حكام الولايات المتحدة خططا لإعادة فتح الاقتصاد في مواجهة الزيادة في الحالات.

وحدث ما يقرب من ربع الوفيات المعروفة في العالم في الولايات المتحدة التي قارب العدد فيها 129 ألف حالة.





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ويمثل عدد المصابين في دول أمريكا اللاتينية، ومن ضمنها البرازيل ذات المليون ونصف المليون إصابة تقريبا، 23% من الإجمالي العالمي. وأصبحت الهند المركز الجديد للتفشي في آسيا، وقفز العدد فيها إلى 625 ألف حالة.

وتمثل الحصيلة الآسيوية حوالي 12% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم، والشرق الأوسط حوالي 9%، بحسب إحصاء لرويترز يستند إلى التقارير الحكومية.

وفي بعض البلدان ذات القدرات المحدودة على إجراء الاختبارات، لا تعكس أعداد الحالات سوى نسبة صغيرة من إجمالي الإصابات. وأصبح معروفا أن حوالي نصف الأشخاص الذين جرى الإبلاغ عن إصابتهم قد تعافوا.

وزاد عدد الوفيات في أنحاء العالم عن 520 ألف وفاة بسبب المرض حتى الآن، وهو تقريبا نفس عدد الوفيات الناجمة عن الانفلونزا سنويا.





وجرى تأكيد أول حالات الإصابة بالفيروس في 10 يناير/ كانون الثاني في ووهان بالصين، قبل أن تزيد الإصابات والوفيات في أوروبا، ثم الولايات المتحدة، ثم روسيا.

والآن دخل الوباء مرحلة جديدة، تعاني فيها الهند والبرازيل من 10000 إصابة في اليوم، الأمر الذي يضغط بشدة على مواردهما.

وشهدت دول، من بينها الصين ونيوزيلندا وأستراليا، موجات جديدة في الشهر الماضي، على الرغم من كبح انتشار العدوى في الداخل إلى حد كبير.

على الصعيد العربي، سجلت السعودية 50 وفاة و4193 إصابة جديدة، وسجلت العراق 102 حالة وفاة و2312 إصابة جديدة، ومصر 81 وفاة و1412 إصابة جديدة، لبنان 34 إصابة جديدة، سوريا حالة وفاة واحدة و16 إصابة جديدة.

وفي الأردن، تم تسجيل 11 إصابة جديدة، والجزائر 413 إصابة جديدة، واليمن سجل 10 حالات وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





أما في فلسطين، فأظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات بسببه.

وقالت الوزارة في بيان إن معظم الإصابات الجديدة تتركز في محافظة الخليل وتتوزع باقي الإصابات على مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية.

ودخل قرار الحكومة الفلسطينية بإغلاق الضفة الغربية بشكل كامل لخمسة أيام حيز التنفيذ، الجمعة، فيما سمحت للصيدليات والمخابز ومتاجر البقالة بالعمل من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

كما قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعليق صلاة الجماعة في المساجد بدءا من فجر الجمعة حتى الأربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا مع ظهور عشرات الحالات يوميا بين الفلسطينيين.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الرابع على التوالي بسبب انتشار فيروس كورونا.