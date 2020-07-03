بيانات تؤكّد أن حالات "كورونا" فى أماكن العمل تضاعفت في بريطانيا خلال أسبوع

كشفت البيانات أن عدد حالات تفشي مرض Covid-19 قد تضاعف في أماكن العمل فى إنجلترا مع إعادة فتح المحلات التجارية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى حدوث "تفشيًا تنفسيًا" في أماكن العمل بين 21 و 28 يونيو - وهو أضعاف الأسبوع السابق.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، كان هناك مجموعه 109 حالات تفشي المرض في يونيو ، مقارنة بـ 22 حالة فقط في مايو حيث أعيد فتح المتاجر "غير الضرورية" وعادت البلاد إلى العمل في النهاية.

ومع ذلك ، تظهر أرقام أكثر واعدة ، أن عدد حالات تفشي المرض في المستشفيات انخفض من 27 إلى 13 وانخفض من 112 إلى 58 في دور الرعاية، وظلت المستشفيات ودور الرعاية نقاطًا ساخنة للفيروس أثناء الإغلاق ، ولكن يبدو أن الحالات في تلك الأماكن تتضاءل الآن.

"لا يزال عدد الحوادث في البيئات التعليمية مستقرًا نسبيًا ، في حين ارتفع عدد الحوادث في أماكن العمل من 22 في الأسبوع 25 [21 يونيو] إلى 43 في الأسبوع 26 [28 يونيو].

"منذ أن أصبح اختبار الركيزة 2 مفتوحًا للجميع خلال الأسبوع 21 [22 مايو] تم اكتشاف المزيد من تفشي الأمراض الخفيفة في الأماكن التي تتمتع بصحة السكان الأصغر سنًا".

ومع ارتفاع عدد حالات تفشي أماكن العمل ، انخفض عدد الاختبارات الإيجابية التي أعلنتها وزارة الصحة بانجلترا ، وخلال شهر مايو ، تم تشخيص ما مجموعه 105،314 شخصًا بـ Covid-19 ، والذي انخفض بشكل كبير إلى 37،167 في يونيو.

لا تحتوي الفاشيات في البيانات على أحجام محددة ، لذلك ليس من الواضح عدد الأفراد المشاركين في كل حادثة، كما تظهر البيانات أن أعداد الفاشيات ارتفعت في المدارس بعد أن سُمح لها بإعادة فتح أبوابها لتلاميذ السنة الأولى والسنة السادسة.

بعد 29 حالة تفشي في مايو ، عندما كان عدد التلاميذ محدودًا بشكل صارم وكان فقط أطفال العمال الرئيسيين يحضرون ، كان هناك 137 في يونيو.

أظهرت البيانات أن تفشي مرض Covid-19 في إنجلترا يبدو أنه توقف عن الانكماش ، ولا يزال هناك ما يصل إلى 3600 شخص يصابون بالمرض كل يوم قبل "السبت الكبير" في نهاية هذا الأسبوع عندما يتم إعادة فتح الحانات وتخفيف التباعد الاجتماعي.

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تشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن 25000 شخص في جميع أنحاء البلاد لديهم Covid-19 حاليًا ، أو واحد من 2200 شخص (0.04 في المائة من السكان) - وهو انخفاض كبير في 51000 حالة نشطة في الأسبوع السابق.

لكن نفس البيانات تظهر أن الفيروس ينتشر بمعدل أسرع قليلاً ، مع ما يقدر بنحو 25000 حالة جديدة في الأسبوع المنتهي في 27 يونيو - صعودًا من 22000 إصابة تحدث في المجتمع في الأسبوع السابق.

يتماشى هذا التقدير مع توقعات الأمس من قبل هيئة الصحة العامة في إنجلترا وجامعة كامبريدج ، الذين زعموا أن ما يصل إلى 3000 شخص لا يزالون يصابون بالعدوى كل يوم.

وشمل ذلك 1000 في ميدلاندز ، وهي موطن ليستر - أول مدينة في المملكة المتحدة تتعرض لـ `` إغلاق محلي ''. ويستند تقديرهم على نمذجة على أساس بيانات الوفاة ، وأخذ عينات مراقبة الأجسام المضادة وتقارير التنقل.

لكن التخمينين أعلى بكثير من ذلك الذي توقعه علماء كينجز كوليدج في لندن ، الذين يعتقدون أن حوالي 1200 شخص يتم ضربهم كل يوم،و يعتمد الأكاديميون على الأشخاص الذين يسجلون الدخول إلى تطبيق تتبع الأعراض ويؤكدون أن اختبارهم إيجابي.

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