زوجان يبتكران طريقة جديدة لإقامة حفل زفاف في زمن انتشار "كورونا"

أصبح إقامة حفل زفاف خلال الفترة الحالية أمر يحتاج لإعادة النظر فيه كثيراً، لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم، لذلك قد يقرر الزوجان إلغاء الحفل أو ابتكار طريقة جديدة للإحتفال يتوفر فيها شروط التباعد الإجتماعى، وهذا ما حققه شانون هوفمان وستيفن سمينكي من بوتستاون ، بنسلفانيا، فى تنفيذ حفل زفافهما فى موعده الأصلى وهو 20 يونيو، من خلال حجز قاعة سينمائية فى الهواء الطلق، وفقاً لما ذكره موقع "insider".

حضر أكثر من 100 شخص على قائمة المدعوين حفل الزفاف، مرتدين أقنعة الوجه، كما التزموا بالتباعد الاجتماعى سواء من خلال الجلوس داخل سيارتهم أو حتى أثناء الجلوس على المقاعد فى الهواء الطلق لمشاهدة عقد الزواج.

وبدأ الحفل بعزف فرقة موسيقية، تدعى فرقة أبتاون، لضيوف هوفمان وسمنكى، الذين استمتعوا بعزف الفرقة أثناء الجلوس فى سياراتهم وبعضهم تفاعل مع نغمات الموسيقى بالرقص داخل السيارة، وأثناء حفل الزفاف، وزع الطعام على المدعوين والذى كان عبارة عن قطع دجاج وبرجر وكعكة وبطاطس وفشار وقطع حلوى وسندويتشات.

بدأ حفل الزفاف مع غروب الشمس بحضور أكبر عدد من المدعوين الذين التزم أكثرهم بالجلوس داخل سيارتهم، والاكتفاء بمشاهدة العروسين من خلال شاشة العرض الكبير داخل القاعة، وظل الحفل قائم لوقت متأخر من الليل، على أنغام الموسيقى.

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شعر الزوجان بالسعادة الغامرة، لتمكنهما من إقامة حفل زفافهما فى موعده المحدد وبحضور المدعوين من أفراد العائلة والأصدقاء، من خلال إبتكار أفكار جديدة ساعدتهما فى إقامة الحفل خلال فترة انتشار الوباء، الذى فرض عليهما، الإلتزام بقواعد الوقاية من كورونا من ارتداء كمامة وتطبيق التباعد الإجتماعى بين المدعوين بقدر الإمكان من خلال إلتزامهم بالحضور داخل سيارتهم أثناء الحفل.

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