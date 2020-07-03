شكرا لقرائتكم خبر عن البحث ما زال مستمرا.. العلماء يتوصلون لـ4 معلومات غير عادية عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العلماء أبحاثهم لكشف حقائق الفيروس التاجى كورونا، وأعلن سانجايا سيناناياك طبيب الأمراض المعدية الجامعة الوطنية الأسترالية عن أن هناك 4 أشياء غير عادية تعلمها الأطباء والباحثين عن الفيروس التاجي منذ بداية الوباء وذلك بعد مرور ستة أشهر تقريبًا، منذ أن أصبح العالم على دراية بـكوفيد 19 ، وما يقرب من أربعة أشهر منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية جائحة.

وأوضح طبيب الأمراض المعدية وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية مع نمو عدد المصابين بفيروس كورونا تزداد المعرفة بكيفية انتشاره وكيفية تأثيره على الجسم ونطاق الأعراض التي يسببها.

فيما يلي بعض الأشياء غير العادية التي تعلمها الأطباء عن فيروس كورونا طوال 6 أشهر

1. يؤثر على كيفية تجلط الدم

ترتبط العديد من الأمراض الالتهابية ، بما في ذلك الالتهابات ، بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم. ومع ذلك ، يرتبط COVID-19 ارتباطًا وثيقًا بجلطات الدم أكثر من العديد من الالتهابات الأخرى.

إذا كانت الجلطات الدموية كبيرة بما يكفي ، فيمكنها منع تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وهذا بدوره يؤدي إلى تجويع الأوعية الدموية في الجسم من الأكسجين.

إذا حدث هذا في الشريان التاجي ، الذي يمد القلب بالدم ، فقد يتسبب في نوبة قلبية. في الرئتين ، يمكن أن يسبب انسداد رئوي. في الدماغ ، يمكن أن يسبب السكتة الدماغية ، التي اكتشفها الأطباء حتى عند الشباب المصابين بـ COVID-19.

ومما يثير القلق أن الجلطات تحدث في مرضى كورونا على الرغم من استخدام تدابير وقائية قياسية مثل أدوية ترقق الدم.

2. يفقد المصابين حاسة الشم

فيروس كورونا مثل العدوى الفيروسية الأخرى ، يمكن أن يؤدي إلى فقدان حاسة الشم، في إحدى الدراسات ، أثرت على حوالي 5 % من المرضى في المستشفى مع فيروس كورونا لكن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف فقط يقولون أنهم فقدوا رائحتهم فجأة قبل أن يستعيدوها.

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أي شخص مصاب بنزلة برد منتظمة يعرف أن احتقان الأنف يمكن أن يؤثر على حاسة الشم لدي المصاب به لكن فيروس كورونا مختلف يمكن للناس أن يفقدوا الشم دون سيلان أو انسداد الأنف.

حيث يلتصق الفيروس بالمستقبلات في بطانة الأنف قبل دخول الخلايا فمستقبلات ACE2 هذه هي مسئولة عن دخول الفيروس إلى أجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك الرئتين، بعض الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 الذين يفقدون حاسة الشم لديهم تقرير عن انخفاض أو فقد حاسة التذوق.

3. يمكن أن يسبب مرض التهابي خطير عند الأطفال

ميزة أخرى غير عادية هي مدى تأثير فيروس كورونا الخطير على الأطفال ، حيث لاحظ الأطباء في أوروبا والمملكة المتحدة ، الذين شاهدوا أعدادًا أكبر من فيروس كورونا لدى الأطفال ، حالة التهابية غير عادية ولكنها خطيرة في الأطفال المصابين بالفيروس يُعرف هذا باسم "متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال"

في دراسات من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا ، كان من المحتمل أن يكون معظم الأطفال المصابين بهذه الحالة الخطيرة لديهم COVID-19 في الماضيالأعراض الرئيسية تشمل الحمى والطفح الجلدي وأعراض الأمعاء (القيء وآلام البطن والإسهال). يعاني بعض الأطفال من مضاعفات في القلب.

تشبه هذه الأعراض بشكل عام الحالات الأخرى مثل مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة.

4. يمكن أن تنتقل من البشر إلى الحيوانات والعودة مرة أخرى

في بداية الوباء ، اعتقد العلماء أن كورونا نشأ من الحيوانات قبل أن ينتشر إلى البشر ومع ذلك ، لم يكونوا متأكدين مما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتقل مرة أخرى إلى الحيوانات ، وربما يصيب الحيوانات الأليفة.

ولكن الأن علم الخبراء أن البشر يمكنهم إرسال فيروس كورونا إلى الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط وحتى النمور.

في هولندا ، كانت هناك فاشيات في الحيوانات في العديد من مزارع المنك، يعتقد الباحثون أن عاملاً مصابًا أدخل الفيروس إلى المزارع أصيب المنك بالالتهاب الرئوي الفيروسي الذي انتشر بين الحيوانات ، ثم أفادت التقارير أن المنك المريض أصاب شخصين وهي أول حالة موثقة لانتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان بعد ظهور الفيروس في الصين.