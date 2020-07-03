شكرا لقرائتكم خبر عن FDA الأمريكية تسمح بإجراء اختبار تشخيصى إضافى لـ كوورنا قبل موسم الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد على الاستعداد لموسم الأنفلونزا القادم خلال وباء COVID-19 من خلال إصدار تفويض باستخدام الطوارئ (EUA) للاختبار التشخيصي الثالث، للكشف عن الفيروسات التى تسبب الأنفلونزاوفيروس كورونا، في الأفراد المشتبه في أنهم COVID-19 ، إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سابقًا بإصدار EUAs إلى BioFire Diagnostics LLC و QIAGEN GmbH لاختباراتها ، والتي تشمل العديد من الكائنات التنفسية الأخرى بالإضافة إلى الفيروسات التي تسبب الأنفلونزا و COVID-19.



اختبار تشخيصى قبل موسم الأنفلونزا لكورونا

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان ، إن إصدار تفويض من هذه الاختبارات ، يساعد إدارة الأغذية والأدوية FDA في معالجة المخاوف تحسبًا لموسم الأنفلونزا القادم خلال جائحة COVID-19 ، وهذا مثال آخر على عمل إدارة الأغذية والعقاقير مع مطوري الاختبارات لتقديم التشخيصات المهمة، باستخدام مسحة واحدة أو عينة واحدة ، و يمكن لهذه الكفاءة أن تقطع شوطا طويلا في توفير المعلومات في الوقت المناسب للمرضى الذين يعانون من مرض تنفسي غير معروف ".

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تعمل هذه الاختبارات المركبة عن طريق اختبار عينة واحدة من المريض لأمراض الجهاز التنفسي المتعددة ، مثل COVID-19 والإنفلونزا الموسمية التي يمكن أن تظهر أعراضًا مماثلة.

وهناك العديد من المزايا المهمة لهذا الاختبار المركب، فقد يساعد أخذ عينة واحدة فقط من المريض في التخفيف من الحاجة إلى عينات متعددة ، مما يعني انزعاجًا أقل للمريض مع نتائج أسرع وأكثر شمولاً، بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب الاختبارات المركبة عددًا أقل من الإمدادات ، مثل المسحات ومعدات الحماية الشخصية ، وتقلل الضغط على سلسلة الإمداد للكواشف.

تشجع إدارة الأغذية والأدوية FDA مطورين إضافيين على العمل مع إدارة الأغذية والأدوية (FDA) في الاختبارات المركبة التي قد تكون مفيدة في الحفاظ على موارد الاختبارات الحرجة في موسم الإنفلونزا القادم خلال جائحة COVID-19