نتنياهو يلوح بـ"الأوكورديون" بعد تسجيل 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 566 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ صباح الجمعة، مع رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 28055.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنها سجلت، الخميس، 1130 إصابة بالفيروس وهو أعلى رقم يتم تسجيله في يوم واحد منذ ظهور الفيروس في إسرائيل في شهر آذار/مارس الماضي.

ودفعت الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان عن فرض قيود على المواطنين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة وزعها مكتبه إن "من المحتمل أننا سنضطر للتصرف خلال روتين كورونا على نحو يشبه العزف على الأكورديون، فبناءً على تقييم الأوضاع نرفع القيود، ثم حسب المستجدات نعيد فرضها من حين لآخر. هذا هو روتين كورونا، وهذا هو روتين الأكورديون".

وأضاف: "في حين سجلنا مطلع هذا الأسبوع 450 إصابة، نسجل حاليًا قرابة 1000 إصابة، وذلك مقارنةً مع عدد أقصى بلغ 738 إصابة خلال ذروة الموجة السابقة في التاريخ الموافق 31 آذار/مارس، أما حاليًا فنحن نناهز الـ 1000، منذ يوم الأحد الماضي وحتى اليوم، ومع أنه لم تمر سوى بضعة أيام، شهد عدد المرضى العام ارتفاعاً بنسبة تفوق 100%، بينما ارتفع عدد المصابين بحالات خطيرة بنسبة 50%".





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وتابع نتنياهو: "يتعين علينا العودة إلى سياسة القيود من أجل إيقاف الزيادة المضطردة في عدد المرضى. إن الدول الأخرى التي هي أكبر بكثير منا تفرض القيود هي الأخرى، وتفتح وتغلق أيضًا".

وحذر من أن" وتيرة الازدياد المضطردة تجعل ما يبدو معقولاً الآن آلاف، وغدا عشرات الآلاف من المصابين، ولا يجوز الانزلاق لهذا الوضع. إذا تصرفنا على هذا الشكل فسنواجه رقمًا قياسيًا من المرضى بشكل عام ومزيدًا من المرضى في حالات خطيرة في غضون أسبوع واحد، ولا أريد الاضطرار لفرض ذات الإغلاق المحكم الذي عشناه".

وأعلن في هذا الصدد أن الحكومة الإسرائيلية قررت "فرض قيود على التجمع في المناسبات التي تقام في الأماكن المغلقة بمعنى القاعات، والبارات، والملاهي، على ألا يتجاوز عدد المشاركين فيها 50 شخصًا. أما حالات التجمع الاجتماعية الأخرى في أماكن مغلقة فستكون بمشاركة ما لا يزيد عن 20 شخصًا، يشمل المنازل".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أشارت، الجمعة، إلى أن عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا وصل إلى 326 حالة.

وقالت "من مجمل الإصابات هناك 69 وصفت حالتهم متوسطة و77 خطيرة و27 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتابعت أن 17669 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 10060.