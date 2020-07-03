وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تُنقِذ سيّدة مِن المنيا حبسها شقيقها 22 عامًا

وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق "أطفال بلا مأوى" وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناء على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني شقيق الحالة "محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27/6/2020" من المواطنين خلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية.

وبعد الزيارة تبين لفريق التدخل السريع أن السيدة فادية إسماعيل مهني ذات الخمسين عاما تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة ١١ شهرا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها.

كانت فادية تعيش مع أخيها بصورة طبيعية في المنزل ولكن الأخ منعها من الخروج من المنزل منذ ٢٢ عاما بسبب هروبها المتكرر على حد قول زوجة الأخ.

وقام فريق التدخل السريع بتقديم الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها.

وعندما عرض عليها الفريق إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي رفضت رفضا تاما كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو تعيش معه فقام الفريق بتجهيز مكان صحي وآمن للحالة في منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.

ويبحث الفريق توفير معاش للحالة تستطيع منه الإنفاق دون الحاجة للأخ وأيضا ما يحقق المصلحة الفضلى للحالة.

قد يهمك ايضاً:

سيدة تتبرع بكليتها لرجل حصل على أعضاء زوجها المتوفى منذ 16 عامًا

ممثل كوميدي يُثير غضب سيدة أميركا الأولى بـ"مزحة" عن ترامب