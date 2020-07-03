شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات توضح: فشل برامج تتبع الاتصال باكتشاف 25% من حالات كورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت بيانات صادمة اليوم أن اختبار وتتبعNHS لا يزالان يفشلان في العثور على ربع المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي ، ومن بين 6،183 من مرضى Covid-19 الذين تمت إحالتهم إلى برنامج تتبع الاتصال بين 18 يونيو و 24 يونيو ، تم تعقب 4639 فقط في الواقع (75 في المائة).

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ، لم يتم الوصول إلى ما مجموعه 1،383 شخصًا مصابًا بالمرض ، وبالتالي لم يقدموا معلومات حول الاتصالات الوثيقة للمتعقبين للمتابعة والعزل، و لم يتمكن المتتبعون من الوصول إلى 161 شخصًا آخرين ثبتت إصابتهم على الإطلاق - الذين يتصلون بالهاتف والنصوص والبريد الإلكتروني 10 مرات في اليوم للحصول عليها.

وحذر العلماء من أن برامج تتبع الاتصال تحتاج إلى التقاط ما لا يقل عن 80 % من الإصابات للحفاظ على الوباء سحق، كما أظهر تقرير وزارة الصحة أنه من بين المرضى البالغ عددهم 4639 مريضاً الذين تم تعقبهم ، لم يسلم واحد من كل أربعة اتصال وثيق واحد.

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كان بعض هؤلاء الأشخاص يرفضون تقديم معلومات عن أصدقائهم وعائلاتهم، لكن آخرين لم يتمكنوا من إعطاء تفاصيل لأنهم لم يتواصلوا إلا مع غرباء كاملين، وكشف تقرير اليوم أيضًا أن أقل من واحد من كل 10 من الأشخاص الذين يخضعون لاختبار فيروس كورونا في المنزل يحصلون على نتائج في غضون 24 ساعة.

وما يزيد قليلاً عن نصف (53 في المائة) من الأشخاص الذين يتم مسحهم في مراكز الاختبار أو محطات القيادة من خلال الانتظار أكثر من يوم للتشخيص أيضًا، يأتي على الرغم من وعد بوريس جونسون باستبدال كل اختبار فيروس كورونا في غضون 24 ساعة بحلول نهاية الشهر.