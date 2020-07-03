شكرا لقرائتكم خبر عن الطفرة الجديدة من كورونا بأوروبا وأمريكا أكثر انتشارا وأقل شراسة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجدت دراسة عالمية أدلة قوية على أن شكلًا جديدًا من الفيروسات التاجية انتشر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.وأفاد فريق دولي من الباحثين وفقا لتقرير شبكة (CNN) ، أن الطفرة الجديدة تجعل الفيروس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ولكن لا يبدو أنها تجعلهم أكثر مرضا من الأشكال السابقة للفيروس.



سلالة فيروس كورونا

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وقالت إيريكا أولمان سفاير من معهد لا جولا لعلم المناعة واتحاد العلاج المناعي التاجي ، الذي عملت في الدراسة ، لشبكة CNN: "إنه الطفرة أصبحت الشكل السائد الذي يصيب الناس الآن ".وتستند الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Cell ، إلى بعض الأعمال السابقة التي قام بها الفريق والتي تم إصدارها على خادم ما قبل الطباعة في وقت سابق من العام، وقد أشارت المعلومات المشتركة حول التسلسل الجيني إلى أن نسخة متحولة معينة من الفيروس هي المسيطرة الآن .

ولم يقم الفريق الآن بفحص المزيد من التسلسلات الجينية فحسب ، بل قاموا أيضًا بإجراء تجارب تشمل الأشخاص والحيوانات والخلايا في أطباق المختبر ، التي تظهر أن النسخة المتحولة أكثر شيوعًا من الإصدارات الأخرى.وقال سافيري "نحن نعلم أن الفيروس الجديد أكثر نشاطا، ولكنه لا يبدو للوهلة الأولى كما لو كان أسوأ".

الطفرة يمكن أن تجعل الفيروس التاجي أكثر عدوى

تشير الدراسة إلى أن الطفرة الجديدة يمكن أن تؤثر على بروتين السنبلة - البنية التي يستخدمها الفيروس للوصول إلى الخلايا التي يصيبها، و يتحقق الباحثون الآن لمعرفة ما إذا كان هذا يؤثر على ما إذا كان يمكن التحكم في الفيروس عن طريق اللقاح، حيث تستهدف اللقاحات الحالية التي يتم اختبارها في الغالب بروتين السنبلة ، ولكن تم تصنيعها باستخدام سلالات أقدم من الفيروس.